В Іспанії штрафуватимуть за сушіння білизни: ось де заборонено це робити

В багатьох містах Іспанії правила досить суворі й для місцевих жителів, і для туристів – але деякі заборони можуть ввести українців у справжній ступор, а їхнє незнання обернеться великим штрафом.

Якщо ви звикли до правила "мій дім – моя фортеця", в Іспанії воно не працює. Балкон будинку – це вже не лише ваш особистий простір, адже його видно з вулиці. І за одну просту й звичну дію там можна поплатитися, і цілком буквально, пише The Olive Press.

За що можуть виписати штраф в Іспанії?

Якщо ви вирішите відвідати мальовниче іспанське місто Лорка, що у провінції Мурсія, краще не розвішуйте білизну на балконі. Звісно, під жарким місцевим сонцем вона висохне швидко – але за цю експрес-сушку доведеться заплатити аж 1500 євро через нову заборону.

Постанову нещодавно ухвалила міська рада, а ініціатори пояснюють, що правило має захистити не лише будівлі, але й навколишнє середовище від ушкоджень. Окрім того, заборона допоможе уникнути того, що в документі назвали "антисоціальною поведінкою".

Стан фасадів, балконів та елементів, видимих з вулиці, впливає на загальне сприйняття Лорки, тому ця постанова спрямована на заохочення зразкової поведінки,

– заявив мер міста Фульхенсіо Хіль.

Штрафи починаються від 151 євро, але можуть досягнути й 1500 євро, якщо порушення визнають не незначним, а серйозним. Втім, що саме це означає, не уточнюють.

До слова, Лорка – це не єдине місто в Іспанії, де існують суворі правила щодо прання. У містечку Віго також заборонили прати на балконах, видимих з вулиці, а також виливати воду з відер, витрушувати одяг, розвішувати прикраси тощо. Штраф за будь-яке порушення може сягнути 750 євро.



В деяких містах Іспанії не можна сушити білизну на вулиці / Фото Pexels

Що ще краще не робити в Іспанії?

На законах щодо сушіння та прання білизни незвичні обмеження не завершуються, пише Express. Ось ще кілька речей, яких в Іспанії краще уникати.

Витрушування килима біля будинку . Якщо килим запилився, краще не очищувати його біля під'їзду, особливо у Севільї – там це може обернутися штрафом.

. Якщо килим запилився, краще не очищувати його біля під'їзду, особливо у Севільї – там це може обернутися штрафом. Заведення двигуна . Так, навіть якщо ви просто завели двигун, можете потрапити в неприємності – але лише у випадку, якщо після цього нікуди не поїхати. Непотрібне увімкнення двигуна створює шум та заважає сусідам, і тому карається.

. Так, навіть якщо ви просто завели двигун, можете потрапити в неприємності – але лише у випадку, якщо після цього нікуди не поїхати. Непотрібне увімкнення двигуна створює шум та заважає сусідам, і тому карається. Будування піщаних замків. На пляжі це, певно, улюблене заняття дітей. Та якщо ви побудуєте надто великий піщаний замок у популярних районах Тенерифе Ароні чи Аріці, цим порушите закон.

Що ще слід знати туристам в Іспанії?

Поїздка в Іспанію цього літа може бути не такою приємною, як хотілося б – і зовсім не через дивні штрафи. Цьогоріч країна готується до аномальної спеки, і через це в Іспанії вже навіть з'являються "кліматичні укриття". Ці притулки – це приміщення, де можна буде безпечно перечекати періоди екстремальної спеки. Зазвичай там мають бути кондиціонери, доступ до питної води та зони відпочинку.

Торік у багатьох регіонах Іспанії температура влітку досягала +45 градусів, а по всій країні лише 2025 року зафіксували понад 150 тисяч смертей через спеку.