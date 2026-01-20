Штрафи до 1000 євро: цього туристам ніколи не можна робити в Іспанії

Українка, що живе в Іспанії вже кілька років, розповіла, що після переїзду їй довелося зіштовхнутися з кількома несподіваними штрафами.

У Іспанії є чимало штрафів, про які українці навіть не здогадуються – і потрапити на них можна і після переїзду до країни, і навіть просто під час відпочинку. Тож краще дізнатися про них заздалегідь, повідомляє mrs.faustova.

Які незвичні штрафи є в Іспанії?

Ходити містом у купальнику

Якщо ви пройдетеся по центру великого іспанського міста – навіть якщо воно лежить на березі моря – в одному купальнику чи з голим торсом, за це швидко можна отримати штраф. І чималий – 300 євро.

Окрім того, заборонено також і витрушувати пісок з рушників – і на балконі, і у місті. За це порушення покарання – 150 євро.

Керування автівкою босоніж чи у шльопанцях

Від друзів українка дізналася, що за неправильне взуття за кермом або ж його повну відсутність в цій країні можна отримати штраф у 200 євро.

Українка розповіла про штрафи в Іспанії: дивіться відео

Окрім того, за кермом заборонено їсти, дивитися відео чи фарбуватися. А за миття машини на вулиці чи у подвір'ї штраф у різних регіонах Іспанії варіюється від 300 євро до 1000.

Підгодівля голубів

Голуби – це птахи, яких можна знайти у величезній кількості у будь-якому місті, і деяким населеним пунктам в Іспанії це зовсім не подобаються. Тож для того, аби зменшити кількість пернатих, їх заборонено підгодовувати на вулиці. Окрім того, не можна годувати також і вуличних котів – за це штраф у 750 євро.

Кидати жуйки чи недопалки

За цю дію в Іспанії також передбачений досить серйозний штраф: якщо зловлять на порушенні, доведеться розпрощатися з 200 євро.

