Вбивати ос та ритися у смітті дорого: ось 5 найдивніших штрафів у Німеччині

Кожного разу перед поїздкою до іншої країни слід виділити кілька хвилин на те, аби дізнатися про будь-які незвичні закони – а вони є майже повсюди. І Німеччина – зовсім не виняток з правила.

Канадка Дженна живе у Німеччині вже понад 10 років та за цей час дізналася про чимало дивних законів Німеччини, за порушення яких передбачені чималі штрафи. І для того, аби уникнути їх, краще знати про закони заздалегідь, повідомляє 24 Канал з посиланням на Life in Germany.

Які незвичні штрафи можна отримати у Німеччині?

Звертатися до поліціянта на "ти"

У Німеччині є два способи звертання – "du" та "Sie". Перше неформальне, а друге – формальне. І у деяких землях Німеччини навмисне звертання до поліціянта на "ти" може бути незаконним, а значить, потягне за собою штраф.

Вбити осу

Небагато людей знають, що вбивати ос у Німеччині незаконно. Блогерка розповіла, що дізналася про цей дивний закон після того, як виявила гніздо ос у спальні свого сина. Вона збиралася просто знищити його, але в соцмережах чимало німців написали їй, що робити це заборонено.

Штраф за вбивство ос починається від 5000 євро і може досягти навіть неймовірної суми у 50 000 євро.

Окрім того, не можна також самостійно прибирати осине гніздо – для цього потрібно звернутися до спеціальної компанії та заплатити за те, що гніздо безпечно перемістять з дому.

Ритися у сміттєвому баку

Заборонено у Німеччині не лише ритися у смітті, але й забирати будь-що з вулиці. Навіть якщо сусіди виносять чудові меблі, які їм більше не потрібні, щойно вони опиняються на тротуарі, вони стають власністю міста – а це значить, що якщо їх забрати, можна отримати штраф до 10 000 євро.

А в деяких містах навіть заохочують людей скаржитися в поліцію, якщо хтось помітить іншу людину, що забирає чуже сміття.

Шум у неділю

Кожного дня протягом тижня у Німеччині є так звані "тихі години", що тривають приблизно з 12:00 до 15:00, і в цей час заборонено шуміти. Та неділя є днем для розслаблення і відпочинку, і тому проводити будь-які шумні роботи заборонено.

Зокрема, не можна робити ремонт, косити газон тощо.

Залишатися без пального на автобані

Так, у Німеччині можуть оштрафувати за те, що у вашій машині невчасно закінчиться пальне – тож під час поїздок країною за цим слід уважно стежити. Це може створити затори на дорозі та потенційно небезпечну ситуацію, тож штраф за таке порушення складає 70 євро.

