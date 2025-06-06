Жінка уникнула штрафу Ryanair за допомогою мішка для сміття: їй аплодував весь салон

Лоукостер Ryanair дуже суворий щодо розмірів ручної поклажі пасажирів. Однак одна жінка "втерла носа" авіакомпанії, знайшовши незвичний спосіб уникнути абсурдного штрафу.

Річ у тім, що її валіза виявилася всього на ніготь ширшою, ніж було дозволено. За це з неї хотіли стягнути 70 євро. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Подробиці інциденту

Мати трьох дітей, 43-річна Наталі Седлер, 20 травня 2025 року сідала на рейс із Пальма-де-Майорки до Лідс-Бредфорда.

Вона придбала пріоритетну посадку на Балеарських островах і мала право на провезення двох предметів ручної поклажі розмірами 40x20x25 і 55x40x20 сантиметрів.

Втім, співробітниця Ryanair грубо наказала їй покласти валізу в багажний відсік, вдавшись до погроз. Все через те, що валіза пасажирки була трохи більшою. Наталі визнає цей факт, однак її обурило спілкування співробітниці.

Вона зауважила, що за тиждень до того летіла на Майорку з тією ж валізою, і їй не робили жодних зауважень.

Вона (валіза – 24 Канал) була буквально на ніготь ширшою, ніж потрібно, і колесо було трохи висунуте... Вона (співробітниця Ryanair – 24 Канал) сказала: "Якщо ти не заплатиш 70 євро, то полетиш додому новим рейсом. Я відправлю рейс без тебе". Справа була не в грошах, а в принципі, тому що вона була такою грубою,

– розповіла Наталі.

Тож пасажирка пішла до найближчого бару біля і попросила там сміттєвий мішок. Жінка пересипала в нього все зі своєї валізи, і залишила її в аеропорту.

Наталі сіла в літак та поклала мішок на верхню полицю під бурхливі оплески інших пасажирів.

До слова, валіза, яку вона залишила в аеропорту, була подарунком від її батьків, проте Наталі не шкодує про свій вчинок.

Я була дуже рада відмовитися від валізи. Це просто валіза, це не кінець світу... У мене було таке відчуття, ніби я щойно вийшла з в'язниці. Я безумовно куплю ще одну валізу, але я ще раз перевірю розміри. Я не хочу знову через це проходити... Валіза коштує всього 45 фунтів стерлінгів (близько 54 євро), тож я не збиралася платити 70 євро,

– сказала Наталі.

Натомість лоукостер наголосив, що зауваження жінці робив працівник "із третьої сторони". При цьому авіакомпанія нагадала, що пасажири зобов'язані дотримуватися правил.