Швеція пропонує безкоштовний рік на острові: звучить ідеально, але є один нюанс

Швеція запустила унікальну ініціативу для тих, хто мріє втекти від шумних міст і пожити серед дикої природи. П'ятьох щасливчиків оберуть для безкоштовного проживання на одному з віддалених островів країни протягом року.

Це можливість відчути абсолютну тишу, чисте повітря та скандинавську простоту життя. Водночас переможці повинні будуть взяти на себе відповідальність за острів, повідомляє Travel + Leisure.

Що це за програма?

Ініціатива під назвою Your Swedish Island реалізується за підтримки національної туристичної організації Visit Sweden у співпраці з Swedish National Property Board. За умовами програми, п'ятьох переможців поселять на одному з попередньо відібраних островів.

Цікаво, що загалом Швеція має понад 267 тисяч островів – більше, ніж будь-яка інша країна світу. Обрані локації:

розташовані у відокремлених місцях;

оточені природою та водою;

водночас перебувають достатньо близько до населених пунктів, щоб можна було придбати продукти чи скористатися базовими послугами.

Йдеться не про повну ізоляцію, а про баланс між усамітненням і комфортом.

Яка головна умова?

Житло надається безкоштовно, однак переможці стають так званими "доглядачами острова". Це означає, що вони зобов'язуються:

підтримувати територію в належному стані;

дбати про збереження природи;

виконувати базові обов'язки зі stewardship (опіки та нагляду).

Перед заселенням учасники підписують контракт із чітко прописаними умовами відповідальності. У разі порушення правил можуть застосовуватися фінансові санкції. Таким чином, програма – це не просто "рік відпочинку", а можливість жити в гармонії з природою та водночас нести за неї відповідальність.



Швеція пропонує безкоштовний рік на острові / Фото Unsplash

Як подати заявку?

Податися може будь-хто охочий. Заявки приймаються онлайн через офіційний туристичний портал Швеції. Щоб підвищити шанси на перемогу, організатори радять:

записати креативне відео-звернення;

опублікувати його в Instagram або TikTok;

використати хештеги #visitsweden та #YourSwedishIsland.

Журі оцінюватиме кандидатів за креативністю, особистою мотивацією та готовністю взяти на себе відповідальність. Переможців планують оголосити у червні.

За результатами соціологічного дослідження компанії YouGov, майже половина опитаних заявили, що були б раді пожити на власному острові, аби втекти від натовпу. Людей приваблюють:

тиша та мінімум шуму;

свіже повітря;

відкритий доступ до природи;

можливість сповільнитися й перезавантажитися.

Генеральна директорка Visit Sweden Susanne Andersson наголосила, що навіть якщо не вдасться виграти, у країні достатньо місць для тих, хто шукає спокою – від тихих озер до відкритих пляжів.

Раніше ми писали, що Фонд дикої природи Південного та Західного Уельсу шукає волонтерів для роботи на острові Скомер з безкоштовним проживанням і харчуванням в обмін на допомогу з охороною природи. Волонтерам пропонують моніторинг популяції морських птахів і допомогу туристам, а також унікальний досвід життя на острові без постійного населення.