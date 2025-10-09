Федеральна рада Швейцарії оголосила про продовження статусу тимчасового захисту для українських біженців до березня 2027 року. Однак, відтепер не всі особи матимуть право на його отримання.

Правила, що регулюють надання статусу S українцям, посилюються. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на уряд країни.

Які зміни чекають українців у Швейцарії?

Починаючи з 1 листопада 2025 року, Державний секретаріат з питань міграції (SEM) впровадить нову політику щодо статусу захисту S. Ця політика класифікуватиме регіони України їх як "прийнятні" або "неприйнятні" для повернення.

Наразі прийнятними вважаються наступні області:

Волинська,

Рівненська,

Львівська,

Тернопільська,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Чернівецька.

Українці з цих регіонів можуть зіткнутися з відмовою у розгляді їхніх клопотань про надання притулку. Однак кожен випадок буде розглядатися на індивідуальній основі. Важливо, що нові правила не стосуються осіб, які вже мають статус захисту S у Швейцарії.

Крім того, Рада схвалила зміни, що дозволяють особам зі статусом захисту S продовжити своє перебування в Україні до 15 днів кожні 6 місяців, порівняно з попереднім дозволом на 15 днів на квартал.

Нагадаємо, що у країнах Євросоюзу тимчасовий статус біженців з України діє до 4 березня 2027 року. Станом на 2025 рік тимчасовим захистом у країнах ЄС користуються понад 4,3 мільйона українців, згідно з даними Євростату.

