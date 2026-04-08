В Сирії відкрили повітряний простір: вже працює міжнародний аеропорт

У Сирії голова цивільної авіації заявив, що всі повітряні коридори в країні вже відновлено, а польоти відбуваються, як і раніше.

У Сирії вже повноцінно функціонує Міжнародний аеропорт Дамаск, повідомляє Al Jazeera. Це сталося через місяць після того, як країна відкрила відновлений повітряний коридор з північного міста Алеппо до Середземного моря.

Цікаво Ryanair змінить правила щодо багажу для мандрівників: везти можна буде більше

Що відомо про відкриття повітряних коридорів у Сирії?

В Управлінні цивільної авіації Сирії повідомляли, що повітряний рух поступово відновлюється, ще 5 березня. Першим почав функціонувати аеропорт Алеппо. Директор управління Омар Хосарі заявив, що маршрут повністю безпечний для літаків, що вилітають та прилітають до аеропорту, і ним може користуватися будь-яка авіакомпанія, якщо вона "відповідатиме міжнародним стандартам безпеки", пише Reuters. Лише за березень 2026 року аеропорт обслужив понад 25 000 пасажирів на 194 рейсах.

Причиною відновлення штатної роботи в аеропорту Дамаска стало оголошення двотижневого перемир'я між США та Іраном, і саме це дозволило стабілізувати повітряний простір регіону. Протягом попереднього місяця з міркувань безпеки повітряний простір південної частини країни залишався закритим з міркувань безпеки. Натомість напрямок Алеппо – Середземне море відкрився раніше.

Після відкриття повітряних коридорів вже кілька сирійських авіакомпаній анонсували нові міжнародні рейси – вони сполучатимуть столицю Сирії та Стамбул, а також міста Саудівської Аравії: Джидда та Ер-Ріяд.

