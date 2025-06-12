У шкільних підручниках Португалії Крим вказали частиною Росії

У Португалії в підручниках з історії та географії український Крим вказали частиною Росії. Розпочалися перевірки.

Поки що невідомо, чи це було навмисно, чи трапилась груба помилка. Про це пише 24 Канал із посиланням на повідомлення Павло Садохи.

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Що відомо про інцидент

Віцепрезидент Світового конгресу українців у Південній Європі та голова Спілки українців Португалії Павло Садоха повідомив, що нараз у Португалії почались перевірки щодо цих підручників. Цим займається Головна інспекція освіти й науки Португалії.

Отримав повідомлення з Головної інспекції освіти і науки Португалії, що вони відкрили процес щодо підручників з географії і історії для 7 класу, де Крим подається як територія Росії,

– сказав він.

Садоха уточнив, що відкрито два процеси – окремо по підручнику історії та окремо по підручнику географії.

До слова, нещодавно скандал довкола підручника історії спалахнув у Чехії. Багатьом місцевим не сподобався факт, що слов'яни прийшли на ті землі з території сучасної України.