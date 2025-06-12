Поки що невідомо, чи це було навмисно, чи трапилась груба помилка. Про це пише 24 Канал із посиланням на повідомлення Павло Садохи.

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Що відомо про інцидент

Віцепрезидент Світового конгресу українців у Південній Європі та голова Спілки українців Португалії Павло Садоха повідомив, що нараз у Португалії почались перевірки щодо цих підручників. Цим займається Головна інспекція освіти й науки Португалії.

Отримав повідомлення з Головної інспекції освіти і науки Португалії, що вони відкрили процес щодо підручників з географії і історії для 7 класу, де Крим подається як територія Росії,

– сказав він.

Садоха уточнив, що відкрито два процеси – окремо по підручнику історії та окремо по підручнику географії.

До слова, нещодавно скандал довкола підручника історії спалахнув у Чехії. Багатьом місцевим не сподобався факт, що слов'яни прийшли на ті землі з території сучасної України.