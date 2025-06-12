Пока неизвестно, было ли это намеренно, или случилась грубая ошибка. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Павел Садохи.

Смотрите также В какой стране самая большая украинская диаспора

Что известно об инциденте

Вице-президент Всемирного конгресса украинцев в Южной Европе и председатель Союза украинцев Португалии Павел Садоха сообщил, что сейчас в Португалии начались проверки этих учебников. Этим занимается Главная инспекция образования и науки Португалии.

Получил сообщение из Главной инспекции образования и науки Португалии, что они открыли процесс по учебникам по географии и истории для 7 класса, где Крым подается как территория России,

– сказал он.

Садоха уточнил, что открыто два процесса – отдельно по учебнику истории и отдельно по учебнику географии.

К слову, недавно скандал вокруг учебника истории вспыхнул в Чехии. Многим местным не понравился факт, что славяне пришли на те земли с территории современной Украины.