Власний дворецький, ванна і не тільки: скільки коштує найдорожчий у світі переліт

Зазвичай, коли мовиться про перельоти, туристи шукають найвигідніші авіаквитки, аби не витрачати забагато коштів. Однак, це не про розкішну пропозицію від авіакомпанії Etihad Airways.

Вона перевертає уявлення про авіаперельоти для тих, хто готовий інвестувати у висококласне перебування в небі – пасажири можуть отримати всі права ексклюзивності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Express.

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Скільки коштує найдорожчий у світі переліт

Авіакомпанія Etihad Airways пропонує розкішний трикімнатний люкс на борту літака Airbus A380 за ціною 49 000 фунтів стерлінгів для любителів розкішних подорожей.

З шиком можна пролетіти в номері на літаку, який містить:

вітальню зону,

спальню з двоспальним ліжком,

ванну кімнату з душем.



Розкішний клас The Residence в Etihad Airways / Фото Etihad Airways

Також клієнтам надаються послуги дворецького, який відповідатиме за зручності та будь-які забаганки пасажирів.

Мандрівники можуть насолодитися усамітненням і комфортом. Уявіть собі, що вам подають шампанське, поки ви відпочиваєте у вітальні в небі, або насолоджуєтеся кулінарними шедеврами від шеф-кухарів світового класу,

– йдеться у повідомленні.

У нещодавній заяві авіакомпанія підкреслила, що ціни на її квитки відображають прагнення до комфорту пасажирів та широкого спектра зручностей.



Пропозиція передбачає навіть дворецького у небі / Фото Etihad Airways

Мандрівники отримають ексклюзивні привілеї, включаючи пріоритетну посадку та доступ до преміумзалів, що гарантує високий рівень обслуговування протягом усієї подорожі.

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