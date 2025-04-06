Яскрава стрічка, прив'язана до ручки валізи, часто використовується як метод швидкої ідентифікації. Однак, працівник багажного відділення в аеропорту Дубліна попереджає пасажирів, що ця поширена тактика може ненавмисно зіграти злий жарт, пише 24 Канал з посиланням на Mirror.

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Чому не варто прив'язувати стрічки до валіз

Працівник заявив, що стрічки, прив'язані до валіз для ідентифікації можуть ускладнити процес сканування багажу в багажній зоні. Це потенційно може призвести до затримок і неефективності.

Якщо валізу не вдасться просканувати автоматично, її відправлять на ручну перевірку, що підвищує ризик того, що вона і зовсім не потрапить на борт,

– попередив він.

Чоловік закликав пасажирів, які часто літають, видалити старі наклейки зі свого багажу, посилаючись на те, що ці етикетки теж можуть призвести до плутанини під час сканування багажу.



Чому не треба прив'язувати стрічки до валіз / Фото Unsplash

Крім того, працівник зробив попередження щодо перевезення марципанів. Цей кондитерський виріб, виготовлений із суміші мигдалю, цукру та яєць, за щільністю може нагадувати певні вибухові речовини.

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