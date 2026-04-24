"Новий мінімум": кількість охочих переїхати до США як ніколи мала
- Лише 15% людей у світі мріють переїхати до США на постійній основі, що є новим мінімумом.
- Незважаючи на спад, США залишаються найпопулярнішим місцем для міграції серед іноземців.
Нове опитування показує, що бажання людей з-за кордону переїхати до США впало до нового мінімуму – та попри це країна все ще залишається найпопулярнішим місцем для постійного переїзду іноземців.
Наразі всього 15% опитаних з усього світу людей мріють переїхати до США на постійній основі. При цьому 2007 та 2009 року показник був значно вищим – про переїзд до Америки мріяла майже чверть населення світу, пише The Hill.
Востаннє опитування проводили 2017 року, і тоді 18% респондентів заявили, що США були б їхнім основним вибором для переїзду за кордон.
Чому все менше людей хочуть переїздити до США?
Серед людей з країн Латинської Америки, Карибського басейну та Африки на південь від Сахари США все ще залишаються найбільш бажаним місцем для переїзду. Одразу ж за Сполученими Штатами йде Канада, а тоді Німеччина.
Також 4% іноземців обрали як бажані для переїзду Австралію, Іспанії, Францію, Велику Британію та Японію.
А ось щодо США, то спад бажання переїхати туди найбільш помітний у країнах Латинської Америки, і особливо у Мексиці – попри те, що раніше саме в цих регіонах фіксували найбільше бажання до переїзду.
Дані за 2025 рік свідчать про те, що ця тенденція змінюється. Спад є поширеним і зосередженим у регіонах, які історично були рушійною силою глобальної міграції,
– заявили дослідники з Gallup.
Ще одна цікава тенденція полягає в тому, що все більше американців думають про переїзд за кордон. Вперше показники зросли 2016 року та продовжувалися протягом кількох років – і це свідчить не про короткостроковий політичний ефект, а про ширшу зміну світогляду.
Та попри усі ці зміни у статистиці, все ще практично 900 мільйонів людей по всьому світу хотіли б переїхати за кордон. І з цих людей близько 134 мільйони обирають для себе США,
