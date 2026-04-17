Європа занепокоєна: скільки молодих українців виїхали за кордон

Після відкриття кордонів для чоловіків віком до 23 років за межі України могли виїхати сотні тисяч громадян. У Європі це викликає занепокоєння, хоча офіційних звернень щодо обмежень поки немає.

Про це в інтерв'ю Forbes повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.

Дивіться також Допомогу 300+ у Польщі скоро зможуть отримати не всі українці: як зміняться правила

Скільки молодих українських чоловіків виїхало за кордон?

До країн Європейського Союзу після послаблення обмежень на виїзд могли вирушити близько 400 тисяч молодих українських чоловіків. За словами посадовця, точні дані наразі відсутні, адже офіційна статистика з цього питання не ведеться.

Водночас він визнав, що така кількість молодих українців за кордоном може створювати певний тиск на країни ЄС і викликати занепокоєння серед європейських партнерів.

Чи правда, що в ЄС хочуть обмежити потік чоловіків з України?

Улютін також прокоментував інформацію про те, що окремі європейські політики, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, нібито закликали обмежити цей потік. Втім, за його словами, офіційних звернень щодо скасування чи перегляду правил виїзду наразі не надходило.

Водночас дискусія між Україною та міжнародними партнерами триває в іншому напрямку. Мовиться про майбутнє українців за кордоном після завершення дії тимчасового захисту, який має спливти у першому кварталі наступного року.



Скільки українських біженців перебуває в ЄС?

За офіційними даними Євростату, лише зі статусом тимчасового захисту в країнах ЄС перебуває понад 4 мільйони громадян України. Більшість із них мають статус тимчасового захисту в ЄС – це спеціальний механізм, запроваджений після 2022 року. Найбільше українців прийняли:

Німеччина – понад 1 мільйон;

Польща – близько 900 тисяч – 1 мільйона;

Чехія – понад 350 тисяч.

Водночас реальна цифра може бути трохи більшою, адже не всі українці оформлюють тимчасовий захист – частина перебуває за іншими підставами (робота, навчання, возз'єднання сім'ї).

Раніше ми писали, що українці, які отримали тимчасовий захист у ЄС, після 2027 року повинні будуть переходити на національні дозволи на проживання, що залежатиме від законодавства конкретної країни.