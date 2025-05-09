Чи вигравала Польща Євробачення: найвищі здобутки країни на конкурсі
- Польща бере участь у Євробаченні з 1994 року, але ще не перемагала.
- Найкращий результат Польщі – 2-ге місце у 1994 році з піснею "To nie ja!" у виконанні Едіти Ґурняк.
- У 2014 році пісня "My Słowianie" Donatan & Cleo стала однією з найпопулярніших на YouTube, незважаючи на 14-те місце у фіналі.
Польща бере участь у пісенному конкурсі Євробачення з 1994 року. За цей час країна пережила як і успіхи, так і періоди невдач.
Поки що Польща не перемагала на Євробаченні. Однак деякі пісні дуже запам'яталися єврофанам. Про це пише 24 Канал.
Дивіться також Вас це може здивувати: яка країна найбільшу кількість разів приймала Євробачення
Найвищі досягнення Польщі на Євробаченні
У 1994 році Польща дебютувала на конкурсі з піснею "To nie ja!" у виконанні Едіти Ґурняк і одразу посіла 2-ге місце. До нині це найкращий результат країни на пісенному конкурсі.
Згодом, у 2003 році, гурт Ich Troje з піснею "Keine Grenzen – Żadnych granic" посів 7-ме місце. У 2016 році Міхал Шпак з піснею "Color of Your Life" здобув 8-ме місце, набравши 229 балів.
А у 2022 році співак Ochman з піснею "River" фінішував на 12-му місці у фіналі, отримавши 151 бал.
Однак найбільший резонанс у публіки викликала пісня "My Słowianie" у виконанні Donatan & Cleo у 2014 році.
Donatan & Cleo з піснею "My Słowianie" на Євробаченні 2014: дивіться відео
Хоча ця пісня посіла лише 14-те місце у фіналі, її кліп зібрав понад 88 мільйонів переглядів на YouTube, ставши однією з найпопулярніших пісень Євробачення в Інтернеті.