Чи вигравала Польща Євробачення: найвищі здобутки країни на конкурсі

Польща бере участь у пісенному конкурсі Євробачення з 1994 року. За цей час країна пережила як і успіхи, так і періоди невдач.

Поки що Польща не перемагала на Євробаченні. Однак деякі пісні дуже запам'яталися єврофанам. Про це пише 24 Канал.

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Найвищі досягнення Польщі на Євробаченні

У 1994 році Польща дебютувала на конкурсі з піснею "To nie ja!" у виконанні Едіти Ґурняк і одразу посіла 2-ге місце. До нині це найкращий результат країни на пісенному конкурсі.

Згодом, у 2003 році, гурт Ich Troje з піснею "Keine Grenzen – Żadnych granic" посів 7-ме місце. У 2016 році Міхал Шпак з піснею "Color of Your Life" здобув 8-ме місце, набравши 229 балів.

А у 2022 році співак Ochman з піснею "River" фінішував на 12-му місці у фіналі, отримавши 151 бал.

Однак найбільший резонанс у публіки викликала пісня "My Słowianie" у виконанні Donatan & Cleo у 2014 році.

Donatan & Cleo з піснею "My Słowianie" на Євробаченні 2014: дивіться відео

Хоча ця пісня посіла лише 14-те місце у фіналі, її кліп зібрав понад 88 мільйонів переглядів на YouTube, ставши однією з найпопулярніших пісень Євробачення в Інтернеті.