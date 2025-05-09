Пока что Польша не побеждала на Евровидении. Однако некоторые песни очень запомнились еврофанам. Об этом пишет 24 Канал.

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Самые высокие достижения Польши на Евровидении

В 1994 году Польша дебютировала на конкурсе с песней "To nie ja!" в исполнении Эдиты Гурняк и сразу заняла 2-е место. До сих пор это лучший результат страны на песенном конкурсе.

Впоследствии, в 2003 году, группа Ich Troje с песней "Keine Grenzen – Żadnych granic" занял 7-е место. В 2016 году Михал Шпак с песней "Color of Your Life" получил 8-е место, набрав 229 баллов.

А в 2022 году певец Ochman с песней "River" финишировал на 12-м месте в финале, получив 151 балл.

Однако наибольший резонанс у публики вызвала песня "My Słowianie" в исполнении Donatan & Cleo в 2014 году.

Donatan & Cleo с песней "My Słowianie" на Евровидении 2014: смотрите видео

Хотя эта песня заняла лишь 14-е место в финале, ее клип собрал более 88 миллионов просмотров на YouTube, став одной из самых популярных песен Евровидения в Интернете.