Що відбувається, якщо в літаку помер пасажир: бортпровідники розкрили протокол

Смерть пасажира в літаку під час польоту – одна з найстрашніших речей для персоналу. Це травматичний досвід для всіх на борту, а особливо, якщо пасажир молодий.

Щоб зменшити кількість смертельних випадків на борту, авіакомпанії розробляють процедури екстреної медичної допомоги. Однак, на жаль, не у всіх випадках смерті можна запобігти. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

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Що відбувається після того, як на борту помер пасажир

Багатьох людей це шокує, однак у більшості випадків тіло залишають на місці з пристебнутим ременем безпеки.

За можливості покійного пересадять у менш людну частину літака і накриють ковдрою. Однак все тіло накривати не можна – голова повинна бути відкритою.

У нашій медичній аптечці є мішок для тіла, і, якщо можливо, ми загортаємо в нього тіло, але завжди лишаємо його відкритим навколо голови, оскільки його може закрити лише черговий лікар (тобто навіть не випадковий пасажир, який є лікарем),

– розповіла стюардеса Пані Марі.

Якщо весь літак заповнений, то тіло просто залишають на його місці до найближчого приземлення. Іноді трапляється, що до моменту, поки покійного заберуть, може минути кілька годин, якщо літак, до прикладу, пролітає над океаном.

Доктор Пауло Алвес, міжнародний медичний директор авіаційної охорони здоров’я MedAire, додав, що персонал зобов'язаний ставитися до тіла померлої людини з повагою, а також проявляти чутливість до всіх, з ким ця людина могла подорожувати.