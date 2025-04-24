Рим прощається з Папою: деякі популярні пам'ятки закривають для туристів

Після смерті Папи Франциска 21 квітня 2025 року запровадили низку обмежень у Римі та Ватикані. Ці заходи вплинуть на туристичні маршрути та доступ до деяких визначних пам'яток у регіоні.

Туристів також попередили про величезні черги та натовпи в Римі найближчим часом. Про це пише 24 Канал з посиланням на Euronews Travel.

Читайте також 310 метрів над землею: у Варшаві відкриється новий унікальний оглядовий майданчик

Обмеження в Римі через смерть Папи Франциска

Базиліка Святого Петра

Тіло Папи Римського в цей час виставлено для прощання, що призводить до довгих черг і посилених заходів безпеки на місці. Очікується, що певні частини базиліки, включаючи купол, будуть тимчасово недоступні.

Базиліка Санта-Марія-Маджоре

Оскільки Папа Франциск у заповіті побажав бути похованим саме тут, доступ до цієї церкви обмежено у зв'язку з підготовкою до похорону.​

Сикстинська капела

Це місце теж стане недоступним приблизно через 15 – 20 днів після смерті понтифіка. Саме в цей час розпочнеться конклав, на якому буде обрано нового Папу Римського.

Примітно, що каплиця буде закрита за тиждень до початку конклаву і залишатиметься закритою протягом усього виборчого процесу.



Сикстинська капела тимчасово буде закрита / Фото Unsplash

Ватиканські музеї та сади

Хоча музеї продовжують працювати, екскурсії Ватиканськими садами тимчасово призупинені з міркувань безпеки.

Натовпи й підвищені ціни у Римі

Найближчими тижнями Рим готується прийняти гостей з усього світу, які зберуться, щоб попрощатися з Папою Франциском і спостерігати за виборами його наступника на посаді глави Католицької Церкви.

Водночас попереджають, що підвищений попит у цей період може призвести до зростання цін на авіаквитки та житло в місті.

Крім того, деякі місцеві магазини і ресторани можуть тимчасово закрити свої двері на знак поваги до події.

До слова, у Венеції знову запровадять податок для одноденних туристів.