Рим прощається з Папою: деякі популярні пам'ятки закривають для туристів
- У Римі та Ватикані запроваджено обмеження на доступ до визначних пам'яток після смерті Папи Франциска.
- Очікуються великі натовпи туристів та зростання цін на авіаквитки і житло, а також можливе тимчасове закриття місцевих магазинів і ресторанів.
Після смерті Папи Франциска 21 квітня 2025 року запровадили низку обмежень у Римі та Ватикані. Ці заходи вплинуть на туристичні маршрути та доступ до деяких визначних пам'яток у регіоні.
Туристів також попередили про величезні черги та натовпи в Римі найближчим часом. Про це пише 24 Канал з посиланням на Euronews Travel.
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Обмеження в Римі через смерть Папи Франциска
- Базиліка Святого Петра
Тіло Папи Римського в цей час виставлено для прощання, що призводить до довгих черг і посилених заходів безпеки на місці. Очікується, що певні частини базиліки, включаючи купол, будуть тимчасово недоступні.
- Базиліка Санта-Марія-Маджоре
Оскільки Папа Франциск у заповіті побажав бути похованим саме тут, доступ до цієї церкви обмежено у зв'язку з підготовкою до похорону.
- Сикстинська капела
Це місце теж стане недоступним приблизно через 15 – 20 днів після смерті понтифіка. Саме в цей час розпочнеться конклав, на якому буде обрано нового Папу Римського.
Примітно, що каплиця буде закрита за тиждень до початку конклаву і залишатиметься закритою протягом усього виборчого процесу.
Сикстинська капела тимчасово буде закрита / Фото Unsplash
- Ватиканські музеї та сади
Хоча музеї продовжують працювати, екскурсії Ватиканськими садами тимчасово призупинені з міркувань безпеки.
Натовпи й підвищені ціни у Римі
Найближчими тижнями Рим готується прийняти гостей з усього світу, які зберуться, щоб попрощатися з Папою Франциском і спостерігати за виборами його наступника на посаді глави Католицької Церкви.
Водночас попереджають, що підвищений попит у цей період може призвести до зростання цін на авіаквитки та житло в місті.
Крім того, деякі місцеві магазини і ресторани можуть тимчасово закрити свої двері на знак поваги до події.
До слова, у Венеції знову запровадять податок для одноденних туристів.