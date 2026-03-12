Піщані дюни вкрилися білим: у Сахарі несподівано випав сніг

У пустелі Сахара, що відома своїм спекотним і посушливим кліматом, зафіксували досить незвичне явище – через раптове зниження температури там випав сніг.

У Сахарі температура часом підіймається до +50 градусів за Цельсієм – але у березні вона раптово впала нижче нуля. Це призвело до випадіння снігу та неймовірних краєвидів із білими піщаними дюнами, пише The Sun.

Цікаво Студенти заробили тисячі доларів на Алясці за одне літо: де працювали

Що відомо про сніг у Сахарі?

Падіння температури в Алжирі до мінусових позначок стало сюрпризом не тільки для туристів, але й для місцевих. Сніг у дюнах – точно не щоденне явище, і снігопад став лише сьомим за останні чотири десятиліття.

Але навіть це – досить багато. Адже до 2016 року востаннє сніг у місті Айн-Сефра випадав аж 1979 року. Це місто, назва якого дослівно перекладається як "жовта весна", також відоме як "Брама пустелі".

В Сахарі випав сніг: фото з X

Воно розташоване на північному краю Сахари поблизу підніжжя Атлаських гір – і саме там утворюються ідеальні умови для снігу.

Температура там опустилася до -2…-3 градусів за Цельсієм до здивування місцевих мешканців.

І попри те, що на світлинах сніг має контрастний та неймовірний вигляд, сам снігопад тривав лише лічені хвилини, а сніг розтанув неймовірно швидко.

Схожі аномалії часом трапляються і в інших частинах Близького Сходу. Зокрема, в Саудівській Аравії сніг випадав у 2018 році, а також справжні снігопади тоді накрили Ліван, Іран та Сирію – деякі регіони засипало на 1,2 метра.

Що ще варто побачити туристам?