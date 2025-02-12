Стамбул накрили снігопади: оголосили підвищену небезпеку, частину жителів відправили у відпустки
- У Стамбулі через інтенсивні снігопади закрили школи, садочки та відправили частину жителів у адміністративні відпустки.
- Місцева влада оголосила підвищений рівень небезпеки через слизькі дороги та ризик ДТП, а також призупинила навчання у всіх навчальних закладах на один день.
У Стамбулі триває інтенсивний снігопад. Місцева влада закрила школи та садочки, також частину людей відправили в адміністративні відпустки.
Губернатор провінції Стамбул Давут Гюль заявив, що снігопад "негативно впливає на життя через холодну погоду". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення чиновника в соцмережі X.
Дивіться також Санторіні продовжує здригатися: острів сколихнув найбільший за цей час землетрус
У Стамбулі значне похолодання
За прогнозами синоптиків, негода у Стамбулі ще триватиме, тож у місті скасували навчання у всіх навчальних закладах.
За метеорологічними даними, по всьому місту очікується продовження снігопадів і похолодання. З цієї причини у середу, 12 лютого, у всіх навчальних закладах Стамбула на один день буде призупинено навчання,
– написав Давут Гюль.
На дорогах слизько, тож в місті підвищений ризик дорожньо-транспортних пригод. У мережі з'явилося відео, як автівку занесло на дорозі.
ДТП під час снігопаду в Стамбулі: дивіться відео
Окрім цього, місцева влада 12 лютого надала адміністративну відпустку людям з інвалідністю, людям з хронічними захворюваннями та вагітним працівницям державних установ та організацій.
Але оскільки для Туреччини сніг є рідкісним явищем, то частина людей тішиться такій погоді. Багато місцевих жителів ввечері 11 січня вийшли на вулиці, щоб пограти у сніжки.
Жителі Стамбула грають у сніжки: дивіться відео
Зверніть увагу. Через погодні умови підвищений рівень небезпеки оголосили у трьох провінціях на північному сході Країни: Текірдаг, Киркларелі та Стамбул.