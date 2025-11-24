Майже 200 000 українців під загрозою депортації зі США: до чого тут нова політика Трампа

Майже 200 000 українців у США опинилися в юридичній невизначеності через так звані "імміграційні репресії" американського президента Дональда Трампа.

За даними внутрішніх документів уряду США, до яких отримало доступ агентство Reuters, затримки адміністрації Трампа з обробкою гуманітарної програми для українців, передає 24 Канал.

Хто постраждав від затримок і як це вплинуло на життя українців?

Журналісти поспілкувалися з двома десятками українців, які через затримки втратили дозволи на роботу. Переважно це були:

працівники технічних служб,

вихователі дитсадків,

фінансові планувальники,

дизайнери інтер'єрів,

студенти коледжів.

Люди змушені копатися у своїх заощадженнях, звертатися по допомогу до громади та брати борги, щоб забезпечити себе в очікуванні рішення щодо свого статусу.

Деякі постраждалі висловлюють страх, що їх можуть затримати. Інші залишаються вдома або тимчасово виїжджають до Канади, Європи чи Південної Америки, щоб уникнути проблем з імміграційним статусом у США.

Що зробила адміністрація Трампа з гуманітарною програмою?

Адміністрація Трампа призупинила обробку заявок та поновлення української гуманітарної програми в січні, посилаючись на міркування безпеки. У березні Трамп заявив, що розглядає можливість повного скасування правового статусу українців.



Українці у США опинилися у "пастці" / Фото Shutterstock

Чому обробка заявок досі йде повільно?

The Washington Post повідомляє, що з травня імміграційні служби США опрацювали лише 1 900 заяв на поновлення статусу для українців та інших національностей, що становить невелику частину від загальної кількості людей, у яких термін дії статусу закінчується.

Така затримка ставить людей під загрозу втрати легального статусу та роботи. Які додаткові витрати на заявки ввела адміністрація? У липні 2025 року Трамп підписав пакет витрат, який додав 1 000 доларів США до гуманітарних заявок, на додачу до стандартної плати у 1 325 доларів на особу. Білий дім передав питання до Міністерства внутрішньої безпеки США, яке наразі не надало коментарів.

