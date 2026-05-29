Діти непритомніли просто у класах: Францію накрила жахлива смертоносна спека

Нова хвиля аномальної спеки накрила Європу. Зокрема, на півдні Франції та в Італії через високу температуру повітря у школах діти втрачають свідомість.

Одна із таких ситуацій сталася у початковій школі Isle-Verte в місті Сустон. Вона розташована неподалік Байонни у французькій частині Країни Басків. Про це пише Il Sole 24 Ore.

Що відомо про запаморочення у школярів у Сустоні?

Там влада скасувала денні заняття – тепер уроки закінчуються о 12:00. Це сталося після того, як діти у ній почали непритомніти і блювати через спеку. Хоча надворі температура становила 30 градусів, у коридорах навчального закладу вона сягала аж 53 градуси. Причиною перегріву стала довга скляна стіна, яка проходить через усю будівлю.

Будівля була побудована ще в 1980-х роках і практично не була пристосована до сильної спеки, зараз планується його модернізація. Проте повноцінна реконструкція школи, яку відвідують близько 350 дітей, триватиме щонайменше два роки.

У Франції діє другий за рівнем серйозності рівень попередження про погоду для 17 департаментів, переважно на заході країни. За даними ЗМІ, семеро людей вже стали жертвами аномальної спеки, у багатьох містах країни було побито історичні температурні рекорди.

Не краща ситуація і в Італії. У провінції Реджо-Емілія в Італії через спеку стало зле 13-річній школярці. Це трапилося середній школі міста Монтеккйо-Емілія, коли температура сягала 32 градусів. Дівчині стало погано просто під час уроку. Їй викликали швидку. Це був не поодинокий випадок – деякі батьки забрали дітей додому після того, як ті також відчули нездужання.

У школі багато класів виходять на сонячний бік. Директорка Маріакрістіна Граціолі пояснила, що частина обладнання застаріла, а кондиціонерів у класах немає. Вона додала, що в інших школах уроки вже проводять у парках та зелених зонах.

Нагадаємо, що цього тижня Європу накрила аномальна спека через так званий "тепловий купол". У багатьох країнах побили температурні рекорди. У Великій Британії температура в Лондоні сягнула 35,1 градуса – це новий рекорд для травня. Попередній тримався понад 100 років. Рекорди також зафіксували в Ірландії, де температура піднялася до 28,8 градуса. У Франції повітря прогрілося до 36 градусів – це найспекотніші травневі дні за всю історію спостережень.

Метеорологи зазначають, що температура в окремих частинах Європи зараз на 10 – 15 градувсів вища за норму для цього періоду.