Названо найбрудніші міста світу – повітря там жахливе: в рейтингу й Україна

Компанія IQAir оприлюднила свій щорічний звіт про якість повітря у світі. Майже всі 20 найбільш забруднених міст світу торік були розташовані в Азії, крім одного.

Більшість із цих міст – 13 – в найбільш густонаселеній країні світу, Індії. До цього рейтингу потрапила і низка українських міст, пише 24 Канал з посиланням на IQAir.

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Найбрудніші міста світу

Довідка. IQAir – швейцарська компанія, що спеціалізується на моніторингу та очищенні повітря. У 2024-му вона випустила вже сьомий щорічний звіт про якість повітря у світі.

У дослідженні, проведеному у 2024 році, експерти визначили найбільш забруднені міста світу, причому значна концентрація цих територій розташована в Азії.

13 найбільш забруднених міст в найбільш густонаселеній країні світу – Індії;

4 міста в сусідньому Пакистані;

по одному – в Китаї та Казахстані.

Найбільш брудним став Бірніхат – невелике промислове місто в північно-східній Індії. Зазначається, що саме в Індії бурхливе економічне зростання здебільшого забезпечується вугіллям і де сотні мільйонів людей живуть у забитих транспортом і перевантажених мегаполісах.

Дуже сумно й безпорадно, що Бірніхат продовжує очолювати список,

– сказав CNN Суман Момін, який живе в місті з населенням близько 70 000 жителів.

Столиця Індії Нью-Делі вже 6 рік поспіль стала найбільш забрудненою столицею світу. У звіті також перераховано шість міст-супутників – Фарідабад, Лоні, Делі, Гуруграм, Нойда та Велика Нойда, які увійшли до списку.

Єдиним містом за межами Азії, яке потрапило в список, є Нджамена, столиця Чаду в центральній Африці, яка була названа країною з найгіршим забрудненням повітря.

Тим часом міста з найгіршим забрудненням у Північній Америці були в Каліфорнії.

Як щодо України

Згідно з поточним рейтингом IQAir, на 234 місці (серед усіх міст світу) місто Стрий у Львівській області.

Якщо розглядати винятково Україну, то найбільш забруднені:

Стрий, Чернівці, Борова, Проців, Зазим'я, Малі Дмитровичі, Івано-Франківськ.



Рейтинг українських міст за рівнем забруднення повітря / Фото IQAir

Примітно, що серед українських міст регіони Західної та Центральної України посідають чільне місце у списку міст з найвищим рівнем забруднення. В Києві повітря теж забруднене.

Натомість найчистіше повітря в Австралії, Новій Зеландії, Естонії, Гренландії та на островах: Маврикій, Ісландія та Гаваї.