"Мій вчитель був шокований": біженка розповіла, що думали німці про українців до війни

Українка, яка проживає наразі у Німеччині, розповіла, що німці думали про Україну до початку повномасштабного вторгнення і як це змінилося зараз.

Дівчина зауважила, що загалом німці не цікавились Україною. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @ilonkiss_.

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Що думали німці про Україну раніше і як це змінилося?

За словами українки, німці знали про Україну лише те, що вона була в СРСР.

Вони думали, що вона і залишилась Радянським Союзом. Вони думали, що Україна – це нерозвинена країна, що це Радянський Союз і застряла ще в тих, якихось часах,

– сказала вона.

Українка розповіла, що її вчитель у гімназії був дуже шокований, коли почув, як вона спілкується з ним англійською.

Він спитав у мене: "Звідки ти так добре знаєш англійську?" Я кажу: "Ну, в школі учила". Він: "У вас в школі є англійська?". Він був здивований, що в Україні вчать англійську,

– розповіла дівчина.

Вона додала – німці думали, що українці "нічого не знають" і "нічого не вміють" й мріють жити в країнах ЄС. Тепер же, за її словами, німці побачили, що Україна теж розвинена та хороша країна, а українці такі самі як європейці.

Що німці думали про Україну: дивіться відео

До слова, нещодавно інша українка розповіла про мінуси життя в Німеччині.