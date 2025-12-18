Укр Рус
18 грудня, 19:34
2

У столиці Данії вперше в історії помітили дельфінів – цікаве відео

Альона Гогунська
Основні тези
  • У порту Копенгагена вперше помітили двох дельфінів, що викликало значний інтерес серед жителів і науковців.
  • Спостереження описане як сенсаційне, оскільки раніше дельфінів фіксували лише біля узбережжя Данії, а не у внутрішніх водах.

Жителі Копенгагена стали свідками рідкісного явища: у міському порту помітили двох дельфінів, які стрибали на поверхні води.

Відео незвичайних гостей швидко розійшлося соцмережами, викликавши зацікавлення як городян, так і науковців. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на DR.

Чому це важливо?

Данський біолог Карл Кінзе з Державного музею природної історії назвав спостереження "сенсацією на сенсації". За його словами, таке раніше не фіксували у внутрішніх водах Данії. 

Інший морський біолог, Майкл Гансен, припускає, що дельфіни могли потрапити до Копенгагена, слідуючи за косяком риби, наприклад, оселедця. 

У порту данської столиці Копенгагена помітили двох дельфінів: дивіться відео

Що цьому передувало?

До цього дельфінів у Данії помічали лише біля узбережжя, зокрема в районі Гельсінгера на північно-східному острові Зеландія. 

Зауважимо, що на міжнародному рівні питання захисту дельфінів активно регулюють. Так, у 2024 році Європейська комісія схвалила план тимчасового закриття Біскайської затоки для великих рибальських суден, аби запобігти випадковому вилову цих морських ссавців. 

Раніше, у 2023 році, французький суд також зобов'язав владу тимчасово закрити райони рибальства у затоці для збереження дельфінів.

В Ісландії вперше з 2016-го помітили білого ведмедя: що було далі?

У північно-західному регіоні ісландського Вест-фіорду помітили ведмедя, що стривожило місцеву жительку. Поява білого ведмедя у цьому регіоні є рідкістю, адже вони не є місцевими мешканцями Ісландії, але іноді дрейфують кригою з Гренландії. Останній випадок появи білого ведмедя в Ісландії зафіксовано у 2016 році.

На жаль, поліція смертельно поранила білого ведмедя, який налякав літню мешканку, перебуваючи поблизу її котеджу. Поліція проконсультувалася з Агентством з охорони навколишнього середовища, яке відмовилося допомогти в транспортуванні тварини, через що ухвалили рішення про евтаназію ведмедя.