У столиці Данії вперше в історії помітили дельфінів – цікаве відео

Жителі Копенгагена стали свідками рідкісного явища: у міському порту помітили двох дельфінів, які стрибали на поверхні води.

Відео незвичайних гостей швидко розійшлося соцмережами, викликавши зацікавлення як городян, так і науковців. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на DR.

Чому це важливо?

Данський біолог Карл Кінзе з Державного музею природної історії назвав спостереження "сенсацією на сенсації". За його словами, таке раніше не фіксували у внутрішніх водах Данії.

Інший морський біолог, Майкл Гансен, припускає, що дельфіни могли потрапити до Копенгагена, слідуючи за косяком риби, наприклад, оселедця.

У порту данської столиці Копенгагена помітили двох дельфінів: дивіться відео

Що цьому передувало?

До цього дельфінів у Данії помічали лише біля узбережжя, зокрема в районі Гельсінгера на північно-східному острові Зеландія.

Зауважимо, що на міжнародному рівні питання захисту дельфінів активно регулюють. Так, у 2024 році Європейська комісія схвалила план тимчасового закриття Біскайської затоки для великих рибальських суден, аби запобігти випадковому вилову цих морських ссавців.

Раніше, у 2023 році, французький суд також зобов'язав владу тимчасово закрити райони рибальства у затоці для збереження дельфінів.

В Ісландії вперше з 2016-го помітили білого ведмедя: що було далі?

У північно-західному регіоні ісландського Вест-фіорду помітили ведмедя, що стривожило місцеву жительку. Поява білого ведмедя у цьому регіоні є рідкістю, адже вони не є місцевими мешканцями Ісландії, але іноді дрейфують кригою з Гренландії. Останній випадок появи білого ведмедя в Ісландії зафіксовано у 2016 році.

На жаль, поліція смертельно поранила білого ведмедя, який налякав літню мешканку, перебуваючи поблизу її котеджу. Поліція проконсультувалася з Агентством з охорони навколишнього середовища, яке відмовилося допомогти в транспортуванні тварини, через що ухвалили рішення про евтаназію ведмедя.