Страйки у популярній країні Європи паралізують аеропорти: коли саме
- У Бельгії 12 березня очікується загальнонаціональний страйк в аеропортах, який триватиме 24 години і може призвести до масових скасувань і затримок рейсів.
- Страйк організовано всіма провідними профспілками країни на знак протесту проти реформ неоплачуваної праці та пенсійного забезпечення, і він торкнеться також громадського транспорту.
Страйки серед аеропортів Європи неодноразово траплялися у 2025 році та неабияк вплинули на повітряний рух – і через це чимало рейсів затримувалися чи й взагалі були скасовані.
У Бельгії у березні очікується страйк в кількох основних аеропортах, що триватиме цілу добу – через це пасажирам вже радять готуватися до серйозних збоїв у роботі протягом наступного місяця, пише Euronews.
Чому у Бельгії відбудуться страйки?
Брюссельський аеропорт, а також аеропорт у Шарлеруа готуються до затримок у роботі через страйк, що оголошений на 12 березня. Триватиме він протягом 24 годин та, скоріш за все, призведе до масового скасування чи затримок рейсів. І мандрівникам слід дещо знати про цей страйк.
В ньому братимуть участь усі провідні бельгійські профспілки – а це значить, що страйк вважається загальнонаціональним. Працівники протестують проти реформ неоплачуваної праці та пенсійного забезпечення. Торкнуться протести не лише роботи аеропортів, але й громадського транспорту.
Подібні страйки відбувалися й торік – і тоді вони призвели до значних затримок у русі літаків – чимало рейсів довелося скасувати у двох найбільших аеропортах країни. Цьогоріч до страйку приєднаються інспектори безпеки, працівники служби обробки багажу та авіадиспетчери аеропорту Брюсселя – тож, скоріш за все, частина, а то й усі рейси цього дня будуть скасовані, пише Travel Tomorrow.
Пасажирам, що мають квитки до чи з Брюсселя на 12 березня, найкращим варіантом буде перебронювати їх.
Що ще слід знати мандрівникам?
