Чим худіший, тим більша знижка: ресторан обурив акцією для струнких
- Ресторан Breakfast World у Таїланді запровадив акцію, де відвідувачі можуть отримати знижку, якщо протиснуться через вузьку решітку.
- Деякі люди вважають цю акцію дискримінаційною, оскільки вона надає перевагу струнким відвідувачам.
- Розмір знижки варіюється від 5% до 20%, залежно від товщини секції решітки, через яку вдалося пройти.
- Акція викликала критику, зокрема, за можливе сприяння харчовим розладам та дискримінацію за вагою.
Ресторан у Таїланді Breakfast World запровадив незвичну акцію. Якщо людина зможе протиснутися через вузьку решітку, то отримає знижку в закладі.
Дехто сприйняв це з гумором, а дехто навпаки назвав таку акцію "дискримінацією". Про це пише 24 Канал із посиланням на The Daily Mail.
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Що відомо про акцію Breakfast World
Ресторан встановив решітку з різними секціями – від найвужчої до найширшої. Туристам пропонують протиснутися в одну з них та отримати знижку. Розмір знижки варіюється залежно від товщини секції.
Для найстрункіших пропонують аж -20 відсотків. Також можна отримати -15, -10 та -5 відсотків знижки. У місці, де між прутами найбільша відстань, написано: "вибачте, повна ціна".
В інстаграмі завірусилось відео, на якому відвідувач намагається спробувати свої сили, щоб отримати знижку в -15 відсотків. Однак він ледь там не застряг. У 10 відсотків він також не протиснувся, проте зміг пролізти у "вікно можливостей" в 5 відсотків знижки, зазначивши, що "це краще ніж нічого".
Як чоловік намагався отримати знижку: дивіться відео
Багато коментаторів під відео розкритикували таку акцію:
- "В Америці на це місце подали б до суду".
- "Уявіть, ви намагаєтеся отримати невелику знижку, завдаючи собі шкоди".
- "Я б не став там їсти. Це справді дискримінація".
- "Це розвага лише для тих людей, які проходять. Для інших людей це дискримінація".
- "Чому комусь потрібно платити більше лише тому, що вони не мають розміру 0?".
- "Що з вами? Це може сприяти харчовим розладам. Дозвольте людям насолоджуватися їжею та мати здорову вагу".
До слова, нагадаємо, що нещодавно Таїланд запровадив жорсткіші умови для безвізових туристів, зокрема з України.