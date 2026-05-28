Західну Європу накрив "тепловий купол": температура досягає історичних значень

Температурні рекорди фіксують по усій Західній Європі – і вони виходять далеко за межі норм для травня. Наприклад, у Лондоні сьогодні стовпчики термометра піднялися до позначки 35 градусів за Цельсієм.

Зафіксували незвично високу температуру не тільки у Великій Британії, але також і у Франції та Іспанії. Експерти помічають, що випадки екстремальної спеки вже не такі рідкісні, як колись – а сам континент нагрівається приблизно удвічі швидше, ніж у середньому по світу, пише The Washington Post.

Цікаво Кліматологи б'ють на сполох: у Франції спека побила понад 400 температурних рекордів

Що відомо про хвилю спеки над Європою?

Неймовірна спека, що прийшла до Європи цьогоріч несподівано рано, вже призвела до перших жертв – у Франції через високі температури загинули вже щонайменше 7 людей. У місті Оссегорі зафіксували 36 градусів за Цельсієм – а це найвища травнева температура в країні за всю історію спостережень.

Побили місячний рекорд також Англія та Уельс – в понеділок у Лондоні температура сягнула 35 градусів, чим побила попередній рекорд, що зафіксували 1944 року.

Велика кількість смертей, спричинених спекою – це насправді утоплення, адже люди хочуть охолодитися у водоймах. Через це у Великій Британії оголосили спеціальне попередження щодо безпеки під час купання.

Та високі температури помічають не тільки вдень – ночі в Західній Європі також стали задушливими, а часом і небезпечними – у британському місті Кенлі зафіксували нічну температуру 22 градуси – і це також новий рекорд для регіону.

А оцінки тим часом показують, що лише 20% європейських будинків мають принаймні якийсь вид кондиціонера – і це робить Європу дуже вразливою до нічних високих температур, адже весь регіон покладається на те, що протягом ночі повітря трохи охолоне.

Що таке тепловий купол?

Це різке підвищення температури над Європою спричинене явищем, що відоме як тепловий купол, або ж хребет високого тиску, що розташований над Піренейським півостровом та Західною Європою. Він приносить гаряче повітря, що опускається, через це висихає та ще більше нагрівається.

Ця хвиля повітря розмиває хмарний покрив, дозволяючи сонцю практично "випікати" ландшафт – і, подібно до силового поля в атмосфері, тепловий купол відхиляє усі можливі дощі на північ.

Такі куполи з'являються десятками на рік – але через те, що фоновий клімат стає все теплішим, і без того неприємна подія сягає по-справжньому рекордних значень. Метеорологи передбачають, що тепловий купол зникне вже пізніше цього тижня, тож на вихідних температура дещо спаде.

Як країни реагують на аномальну спеку?

Неймовірно високі температури для багатьох країн Європи – це вже зовсім не новинка. І, керуючись досвідом 2025 року, Іспанія ще навесні почала відкривати спеціальні кліматичні укриття – місця, де люди можуть перечекати найвищу температуру, посидіти, відпочити і випити води.

Лише в Барселоні вже працює понад 400 таких укриттів, і ще більше відкриється по всій країні.