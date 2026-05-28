Йдуть в "тиху відпустку": міленіалів ловлять на тому, що вони працюють з пляжів

Роботодавці тільки нещодавно змирилися з явищем, що називається quiet quitting – коли працівники не звільнялися офіційно, але починали максимально емоційно дистанціюватися від роботи. Втім, зараз до цього додався ще один тренд.

Все більше співробітників йдуть у такі собі "тихі відпустки" – вони таємно їдуть відпочивати, вдаючи при цьому, що продовжують працювати, пише Fortune.

Що таке "тихі відпустки"?

Особливо активно у "тихі відпустки" відправляються міленіали, представники покоління Y – це люди, народжені з початку 1980-х до середини 1990-х. Дослідження показують, що практично 40% людей цього віку хоча б раз за життя відправлялися у відпустку, не повідомивши про це керівництво.

Відбувається це дуже просто – працівник бере з собою робочий телефон чи ноутбук, періодично відповідає на листи та повідомлення у робочих чатах, аби створити враження, що він залишається онлайн – а насправді ж в цей час засмагає з коктейлем на пляжі за кордоном.

Цей новий формат "тихої відпустки" став можливим завдяки дистанційній роботі, де контролювати реальну присутність працівника дуже складно. І головна причина такої поведінки, за аналізом дослідників – це зовсім не бажання ухилитися від роботи. Натомість працівники бояться взяти справжню відпустку, аби не виглядати "ледачими" та не втратити кар'єрні можливості.



Хто саме найчастіше йде у такі "відпустки"?

Попри стереотипи про молодше покоління, відзначилися у "тихих відпустках" саме міленіали: вони найчастіше намагаються імітувати та демонструвати постійну залученість у роботу. Це включає надсилання повідомлень з затримкою, аби створити ефект понаднормової роботи, вихід на зв'язок на вихідних та під час відпустки, "активний" комп'ютер, коли насправді за ним ніхто не сидить тощо.

А ось представники молодшого покоління Z та старші працівники, бебі-бумери та покоління X, набагато рідше приховують свої відпустки.

А статистика й взагалі вражає – виявляється, 43% людей, що практикують "тихі відпустки", беруть всього 3 чи менше днів відпочинку на рік офіційно. І лише кожен четвертий з них бере тиждень справжньої відпустки.

Причина – тривожність через роботу та токсична корпоративна культура, де працівники не відчувають себе психологічно захищеними, і тому бояться брати відпустки.