Посеред Тихого океану палає велике судно, яке відмовились гасити: моторошні кадри

У Тихому океані загорілося судно Morning Midas. Це вантажне судно, яке перевозило 3 000 автомобілів.

Коли пожежа спалахнула, на кораблі перебували 22 члени екіпажу. Про це пише 24 Канал із посиланням на Car Expert.

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Що відомо про інцидент

Вантажне судно Morning Midas прямувало із Китаю до Мексики. На борт було завантажено 3 048 автомобілів, 751 з яких – електрифіковані: 70 електрокарів та 681 гібрид.

Після опівночі 3 червня на одній з палуб корабля помітили дим. Спершу члени екіпажу намагалися загасити загоряння самостійно, але вогонь дуже швидко поширювався.

Капітану корабля довелося подати сигнал лиха. Усі 22 члени екіпажу евакуювалися в океан на рятувальному човні. На щастя, повз проходив суховантаж, який підібрав їх до себе на борт.



Евакуйований екіпаж підібрав суховантаж / Car Expert

Корабель з автомобілями залишився палати за 480 кілометрів від Алеутських островів. Коли берегова охорона США прибула на місце події, то вогонь був настільки сильним, що його вже вирішили не гасити.



Morning Midas горить посеред океану / Car Expert

Причина пожежі

Власником судна є британська компанія Zodiac Maritime. Вона повідомила, що пожежа почалася із відсіку, де перевозили електрокари. Найімовірніше, спершу загорілась батарея одного з авто, після чого вогонь розповсюдився на сусідні електромобілі.

Видання уточнює, що пожежі електромобілів гасити дуже складно, тому що під час горіння літієвих батарей відбувається реакція з виділенням великої кількості кисню, що посилює пожежу та збільшує температуру вогнища. Тому для того, щоб насправді зупинити вогонь, потрібно дуже багато води.

Тим часом на Канарських островах Іспанії пожежні бригади перебувають в стані підвищеної готовності. Влада оголосила про підвищений ризик лісових пожеж.