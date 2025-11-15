Очікуються зміни: президент Польщі каже, що допомога біженцям з України надається останній раз
- Президент Польщі Кароль Навроцький більше не планує підписувати окремий закон про допомогу українцям.
- Навроцький наголосив, що держава продовжить регулювати підтримку українських біженців, зокрема, через виплати 800+ та медичну страховку, з метою вдосконалення цієї підтримки.
Президент Польщі Кароль Навроцький прагне, щоб підтримка українців була такою самою, як для всіх національних меншин, які проживають на території Польщі. У зв'язку з цим, закон про відокремлену допомогу українцям польський лідер підписав востаннє.
Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Навроцького під час мітингу з нагоди 100 дня його президентства в Мінську Мазовецькому, передає Kresy.pl.
Що сказав Навроцький про подальшу допомогу українцям у Польщі?
Кароль Навроцький сказав, що хоче керуватися принципом рівності для поляків і всіх національних меншин у Польщі. Тобто він не планує надалі продовжувати окрему підтримку українців, підписуючи знову змінену версію закону про допомогу. Наразі, держава регулює, зокрема, виплати 800+ та медичну страховку для біженців з України. Надалі президент хоче вдосконалити цю підтримку.
Я підписав закон вдруге, бо не хочу бути президентом хаосу, але я наголосив, що, поки за нами спостерігають прем'єр-міністр і парламентська більшість, я нагадую вам, що я підписав цей закон про допомогу українцям востаннє,
– сказав Навроцький.
Окремо посадовець наголосив, що у Польщі до українців будуть ставитися, як до будь-якої іншої національної меншини.
Раніше Кароль Навроцький не підтримав законопроєкт, що передбачав допомогу для непрацевлаштованих українців у Польщі, вважаючи, що таке рішення буде несправедливим щодо поляків. Врешті решт, президент ухвалив змінений закон, який нібито ґрунтується на "відповідальності за стабільність країни".
Навроцький сказав також кілька слів про наступні правові рішення щодо українців. За його словами, уряд повинен розробити принципи, що забезпечать як добробут громадян Польщі, так й українців у цій країні.
Які обмеження зараз діють в допомозі українцям у Польщі?
Після того, як документ, підписаний Каролем Навроцьким, набув чинності, допомогу на дітей під назвою "800+" зможуть отримувати лише батьки, які працюють в Польщі, та за умови, що їхня дитина навчається в місцевій школі. Щоб претендувати на допомогу, українець повинен заробляти щонайменше 50% мінімальної заробітної плати, яка у 2025 році становить 2 333 злотих брутто.
Для дорослих громадян, непрацевлаштованих у Польщі, діють обмеження в медичних послугах, зокрема в доступі до деяких програм охорони здоров'я, медичної реабілітації, стоматологічного лікування та програми боротьби з наркотиками. Водночас безоплатний доступ до більшості медичних послуг зберігається.
Згідно з розрахунками, нові правила виплат зможуть зекономити близько 270 мільйонів злотих економії у 2026 році.
Завершуючи промову Навроцький наголосив, що щодня працює заради безпеки, процвітання, розвитку та майбутнього всіх громадян.