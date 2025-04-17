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Закордон Життя за кордоном Пасха у Польщі: які традиційні страви мають бути на кожному столі країни
17 квітня, 13:39
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Пасха у Польщі: які традиційні страви мають бути на кожному столі країни

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Польські великодні страви мають багато варіацій і включають солодкі та солоні елементи.
  • Традиційний великодній стіл у Польщі включає великодню бабку, журек, шинку, ковбасу, крашанки, овочевий салат, м'ясні страви та яйця з хріном.

Великдень з нетерпінням чекають у всьому світі. Одним з головних елементів святкування є різноманітні кулінарні пропозиції, які прикрашають великодній стіл, зокрема в Польщі. Традиційно польські сім'ї готують трапезу з великою кількістю як пікантних страв, так і солодких.

Особливе місце має паска та крашанки, однак кожна країна може похвалитися власними кулінарними традиціями. У Польщі теж є унікальні страви, які повинні бути на кожному великодньому столі. Про них розповідає 24 Канал.

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Традиційні великодні страви у Польщі

Традиційний великодній стіл у Польщі є схожим на український. На ньому обов'язково повинні бути масні та солодкі страви – великодня бабка (аналог української паски), журек (кислий суп з білою ковбасою та яйцем), шинка, ковбаса, крашанки, овочевий салат, а також м'ясні теплі страви та яйця з хріном.

Водночас у багатьох родинах є свої традиційні страви на святковий стіл, але є ті страви, що мають бути на Великдень мало не всюди у Польщі. Зокрема, мовиться про:

  • журек – традиційний суп на заквасці з хроном, який має унікальний кислуватий смак і аромат;
     
  • запечена біла ковбаса – страва зі свинини, яку готують по-різному – відварюють, запікають з цибулею та часником або ж поєднують з яблуками, загортаючи в листкове тісто. Найкраще подавати її теплою із хріном;
     
  • фаршировані яйця – смачна альтернатива класичним круто звареним яйцям, які подаються з майонезом та цибулею. Готують з грибами та цибулею, копченим лососем і вершковим сиром, шинкою та цибулею-пореєм або тунцем. Подають з хріном;
     
  • домашній великодній паштет – готують з різними видами м'яса та овочів;
     
  • смажена свиняча корейка зі сливами та вершковим соусом;
     
  • домашній великодній окіст;
     
  • дріжджова бабка – може бути лимонною, пісочною, мармуровою, кокосовою, апельсиновою, з маком або горіхами. Кожну з них посипають цукровою пудрою або покривають білою чи шоколадною глазур'ю;


Польська бабка – аналог української паски / Фото Unsplash

  • мазурек – готується на пісочному тісті, перешаровується каймаковою масою і прикрашається горіхами, фруктами та глазур'ю;
     
  • овочевий салат з яйцем і майонезом – це флагманська страва великоднього сніданку;
     
  • баранчик з макухи, масла або цукру – символізує Ісуса Христа, втілюючи його лагідність і смиренність. Ягня може бути виготовлене з різних матеріалів, включаючи кераміку, тісто, масло або цукрову пасту. Його освячують разом з іншими стравами й ставлять на видному місці на великодньому столі.

Очевидно, польських страв, які готують на Великдень набагато більше, але це ті, що зазвичай є на кожному польському столі.

А про головні великодні дати у Польщі 24 Канал розповідав раніше.