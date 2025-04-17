Особливе місце має паска та крашанки, однак кожна країна може похвалитися власними кулінарними традиціями. У Польщі теж є унікальні страви, які повинні бути на кожному великодньому столі. Про них розповідає 24 Канал.

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Традиційні великодні страви у Польщі

Традиційний великодній стіл у Польщі є схожим на український. На ньому обов'язково повинні бути масні та солодкі страви – великодня бабка (аналог української паски), журек (кислий суп з білою ковбасою та яйцем), шинка, ковбаса, крашанки, овочевий салат, а також м'ясні теплі страви та яйця з хріном.

Водночас у багатьох родинах є свої традиційні страви на святковий стіл, але є ті страви, що мають бути на Великдень мало не всюди у Польщі. Зокрема, мовиться про:

журек – традиційний суп на заквасці з хроном, який має унікальний кислуватий смак і аромат;



– традиційний суп на заквасці з хроном, який має унікальний кислуватий смак і аромат; запечена біла ковбаса – страва зі свинини, яку готують по-різному – відварюють, запікають з цибулею та часником або ж поєднують з яблуками, загортаючи в листкове тісто. Найкраще подавати її теплою із хріном;



– страва зі свинини, яку готують по-різному – відварюють, запікають з цибулею та часником або ж поєднують з яблуками, загортаючи в листкове тісто. Найкраще подавати її теплою із хріном; фаршировані яйця – смачна альтернатива класичним круто звареним яйцям, які подаються з майонезом та цибулею. Готують з грибами та цибулею, копченим лососем і вершковим сиром, шинкою та цибулею-пореєм або тунцем. Подають з хріном;



– смачна альтернатива класичним круто звареним яйцям, які подаються з майонезом та цибулею. Готують з грибами та цибулею, копченим лососем і вершковим сиром, шинкою та цибулею-пореєм або тунцем. Подають з хріном; домашній великодній паштет – готують з різними видами м'яса та овочів;



– готують з різними видами м'яса та овочів; смажена свиняча корейка зі сливами та вершковим соусом ;



; домашній великодній окіст ;



; дріжджова бабка – може бути лимонною, пісочною, мармуровою, кокосовою, апельсиновою, з маком або горіхами. Кожну з них посипають цукровою пудрою або покривають білою чи шоколадною глазур'ю;



Польська бабка – аналог української паски / Фото Unsplash

мазурек – готується на пісочному тісті, перешаровується каймаковою масою і прикрашається горіхами, фруктами та глазур'ю;



– готується на пісочному тісті, перешаровується каймаковою масою і прикрашається горіхами, фруктами та глазур'ю; овочевий салат з яйцем і майонезом – це флагманська страва великоднього сніданку;



– це флагманська страва великоднього сніданку; баранчик з макухи, масла або цукру – символізує Ісуса Христа, втілюючи його лагідність і смиренність. Ягня може бути виготовлене з різних матеріалів, включаючи кераміку, тісто, масло або цукрову пасту. Його освячують разом з іншими стравами й ставлять на видному місці на великодньому столі.

Очевидно, польських страв, які готують на Великдень набагато більше, але це ті, що зазвичай є на кожному польському столі.

А про головні великодні дати у Польщі 24 Канал розповідав раніше.