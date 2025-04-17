Особое место имеет паска и крашанки, однако каждая страна может похвастаться собственными кулинарными традициями. В Польше тоже есть уникальные блюда, которые должны быть на каждом пасхальном столе. О них рассказывает 24 Канал.

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Традиционные пасхальные блюда в Польше

Традиционный пасхальный стол в Польше похож на украинский. На нем обязательно должны быть масленые и сладкие блюда – пасхальная бабка (аналог украинской паски), журек (кислый суп с белой колбасой и яйцом), ветчина, колбаса, пасхальные яйца, овощной салат, а также мясные теплые блюда и яйца с хреном.

В то же время во многих семьях есть свои традиционные блюда на праздничный стол, но есть те блюда, что должны быть на Пасху почти везде в Польше. В частности, говорится о:

журек – традиционный суп на закваске с хреном, который имеет уникальный кисловатый вкус и аромат;



– традиционный суп на закваске с хреном, который имеет уникальный кисловатый вкус и аромат; запеченная белая колбаса – блюдо из свинины, которую готовят по-разному – отваривают, запекают с луком и чесноком или сочетают с яблоками, заворачивая в слоеное тесто. Лучше всего подавать ее теплой с хреном;



– блюдо из свинины, которую готовят по-разному – отваривают, запекают с луком и чесноком или сочетают с яблоками, заворачивая в слоеное тесто. Лучше всего подавать ее теплой с хреном; фаршированные яйца – вкусная альтернатива классическим круто сваренным яйцам, которые подаются с майонезом и луком. Готовят с грибами и луком, копченым лососем и сливочным сыром, ветчиной и луком-пореем или тунцом. Подают с хреном;



– вкусная альтернатива классическим круто сваренным яйцам, которые подаются с майонезом и луком. Готовят с грибами и луком, копченым лососем и сливочным сыром, ветчиной и луком-пореем или тунцом. Подают с хреном; домашний пасхальный паштет – готовят с различными видами мяса и овощей;



– готовят с различными видами мяса и овощей; жареная свиная корейка со сливами и сливочным соусом ;



; домашний пасхальный окорок ;



; дрожжевая бабка – может быть лимонной, песочной, мраморной, кокосовой, апельсиновой, с маком или орехами. Каждую из них посыпают сахарной пудрой или покрывают белой, или шоколадной глазурью;



Польская бабка – аналог украинской паски / Фото Unsplash

мазурек – готовится на песочном тесте, переслаивается каймаковой массой и украшается орехами, фруктами и глазурью;



– готовится на песочном тесте, переслаивается каймаковой массой и украшается орехами, фруктами и глазурью; овощной салат с яйцом и майонезом – это флагманское блюдо пасхального завтрака;



– это флагманское блюдо пасхального завтрака; барашек из жмыха, масла или сахара – символизирует Иисуса Христа, воплощая его кротость и смирение. Ягненок может быть изготовлен из различных материалов, включая керамику, тесто, масло или сахарную пасту. Его освящают вместе с другими блюдами и ставят на видном месте на пасхальном столе.

Очевидно, польских блюд, которые готовят на Пасху гораздо больше, но это те, что обычно есть на каждом польском столе.

А о главных пасхальных датах в Польше 24 Канал рассказывал ранее.