У США групу людей змило водоспадом: пошуки тривають третій день

У штаті Орегон у США водоспадом змило шістьох людей. Кількох туристів шукають вже третій день.

Нещасний випадок трапився 19 липня у центральному Орегоні, на водоспаді Діллон річки Дешутс. Про це повідомив у фейсбуці офіс шерифа округу Дешутс.

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Що відомо нещасний випадок на водоспаді Діллон?

Водоспад Діллон доволі небезпечний – він має обрив висотою понад 4 з половиною метри, а вода розбивається об кам'янисті пороги.

Течія там досить стрімка, тож у кількох місцях вздовж річки розставлені таблички, які попереджають про водоспад і необхідність одягнути рятувальний жилет. Але, на жаль, шестеро відпочивальників все одно потрапили у біду.



Попереджувальні знаки біля водоспаду / Deschutes County Sheriff's Office Oregon

В обід на гарячу лінію 911 надійшов дзвінок про надзвичайну ситуацію. Коли рятувальники прибули на місце події, то побачили у воді трьох постраждалих – їх дістали та одразу госпіталізували до лікарні.

Також, на жаль, одна людна загинула на місці, і ще двоє зникли безвісти.

Пошукові роботи досі тривають. Впродовж суботи та неділі зниклих шукали за допомогою безпілотників та морських патрульних катерів, вночі пошуки призупинялися.

Нагадаємо, що днем раніше, 18 липня, військовий бомбардувальник США ледь не врізався у пасажирський літак.