Несчастный случай произошел 19 июля в центральном Орегоне, на водопаде Диллон реки Дешутс. Об этом сообщил в фейсбуке офис шерифа округа Дешутс.

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Что известно о несчастном случае на водопаде Диллон?

Водопад Диллон довольно опасен – он имеет обрыв высотой более 4 с половиной метров, а вода разбивается о каменистые пороги.

Течение там достаточно стремительное, поэтому в нескольких местах вдоль реки расставлены таблички, которые предупреждают о водопаде и необходимости одеть спасательный жилет. Но, к сожалению, шестеро отдыхающих все равно попали в беду.



Предупредительные знаки возле водопада / Deschutes County Sheriff's Office Oregon

В обед на горячую линию 911 поступил звонок о чрезвычайной ситуации. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то увидели в воде трех пострадавших – их достали и сразу госпитализировали в больницу.

Также, к сожалению, один человек погиб на месте, и еще двое пропали без вести.

Поисковые работы до сих пор продолжаются. В течение субботы и воскресенья пропавших искали с помощью беспилотников и морских патрульных катеров, ночью поиски приостанавливались.

Напомним, что днем ранее, 18 июля, военный бомбардировщик США едва не врезался в пассажирский самолет.