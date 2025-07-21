Несчастный случай произошел 19 июля в центральном Орегоне, на водопаде Диллон реки Дешутс. Об этом сообщил в фейсбуке офис шерифа округа Дешутс.
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Что известно о несчастном случае на водопаде Диллон?
Водопад Диллон довольно опасен – он имеет обрыв высотой более 4 с половиной метров, а вода разбивается о каменистые пороги.
Течение там достаточно стремительное, поэтому в нескольких местах вдоль реки расставлены таблички, которые предупреждают о водопаде и необходимости одеть спасательный жилет. Но, к сожалению, шестеро отдыхающих все равно попали в беду.
Предупредительные знаки возле водопада / Deschutes County Sheriff's Office Oregon
В обед на горячую линию 911 поступил звонок о чрезвычайной ситуации. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то увидели в воде трех пострадавших – их достали и сразу госпитализировали в больницу.
Также, к сожалению, один человек погиб на месте, и еще двое пропали без вести.
Поисковые работы до сих пор продолжаются. В течение субботы и воскресенья пропавших искали с помощью беспилотников и морских патрульных катеров, ночью поиски приостанавливались.
Напомним, что днем ранее, 18 июля, военный бомбардировщик США едва не врезался в пассажирский самолет.