Американський лідер 29 липня зробив важливу заяву щодо українських біженців. Дональд Трамп сказав, чи дозволять їм залишитися у Сполучених Штатах до закінчення війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коротку розмову Трампа з журналістами.

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Що заявив Трамп про українських біженців у США?

Президент заявив, що українцям, які втекли від війни й шукали притулку у Сполучених Штатах, буде дозволено залишатися до її закінчення.

Ми це зробимо. У нас багато людей, які приїхали з України, і ми працюємо з ними,

– сказав Дональд Трамп.

Ця заява стала несподіванкою для багатьох, з огляду на послідовну риторику адміністрації Трампа й попередні дії, що які вказували на більш жорсткий підхід у питаннях імміграції.

Зауважимо, у березні агенство Reuters з посиланням на джерела писало, що президент США начебто планував у квітні позбавити 240 тисяч українців статусу біженців.

Згодом у Білому домі спростували цю інформацію. Заявили, що це "фейкова новина", мовляв, жодного рішення ще не ухвалили.