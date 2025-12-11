Укр Рус
Закордон Новини про життя за кордоном "Крейзі" ціни на все: українка розповіла, у скільки обходиться харчування в Німеччині
11 грудня, 19:28
2

"Крейзі" ціни на все: українка розповіла, у скільки обходиться харчування в Німеччині

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка в Німеччині витратила 188 євро на тижневе харчування та побутову хімію.
  • Продуктовий кошик включав хліб, овочі, макарони, м'ясо, рибу, молочні продукти та засоби для прання.

Українка з Німеччини поділилася, скільки грошей доводиться витрачати на продукти в країні на тиждень двом людям.

Вартість життя у різних країнах Європи може суттєво відрізнятися. І Німеччина відома не лише високими зарплатами, але й чималими цінами. Тож 24 Канал з посиланням на mrs.faustova розповідає, скільки грошей доводиться витрачати на харчування в цій країні. 

Скільки коштують продукти в Німеччині?

Українка в Німеччині купує продукти одразу на тиждень, а побутову хімію – на місяць вперед. Скупляється у великому місцевому супермаркеті, аби в одному місці знайти усе необхідне. 

Українка показала ціни в німецьких магазинах: дивіться відео

До продуктового кошика українки потрапили:

  • тостовий та цілозерновий хліб;
  • банани;
  • горіхи;
  • свіжий перець, огірки та помідори;
  • картопля, морква;
  • шпинат;
  • 3 види рису;
  • макарони;
  • ньоки;
  • консервована кукурудза;
  • соуси та консервовані огірки;
  • консервовані сосиски;
  • солодощі;
  • ковбаси та м'ясо.

Ті, хто живуть в Німеччині, знають, що найкраще м'ясо – це курка. Воно дешевше за все. Інші види м'яса – про "крейзі" ціни,
 – поділилася дівчина. 

Також блогерка придбала рибу та креветки, яйця, сир, йогурти, протеїн, консервований тунець, намазку на бутерброди. З хімії довелося купити капсули для прання та засіб для чищення унітаза. 

Усі ці покупки українці обійшлися у 188 євро.

