Скільки коштує життя в Італії: українки порівняли свій досвід

Дві українки, які проживають в Італії, розповіли про свої витрати на проживання в цій країні. Найбільше грошей йде на оренду житла.

На другому місці за витратами – харчування. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @vale.rusova.

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Скільки коштує проживання в Італії

Перша дівчина розповіла, що орендує у місті двокімнатну квартиру. Оренда обходиться їй у 650 євро, не враховуючи комунальні послуги. На харчування на двох людей йде 400 – 450 євро на місяць.

Також дівчина іноді користується громадським транспортом – це 20 – 30 євро в місяць, і ходить до тренера офлайн – це 80 євро в місяць.

Інша українка розповіла, що орендує двоповерхову двокімнатну квартиру за 6 кілометрів від міста – за неї вона віддає 850 євро на місяць.

На харчування на двох з бюджету йде 300 євро на місяць, на транспорт – 50 євро на місяць, а на тренування онлайн – 50 євро.

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У коментарях багато українців здивувалися, що на двох можна витрачати всього 300 євро в місяць.

Натомість українка відповіла, що вона та її хлопець купують продукти раз на тиждень, на суму не більше ніж на 60 – 70 євро. За її словами, в їжі вони невибагливі, і окрім хліба нічого не докупляють.

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