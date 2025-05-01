Будуть затримки й скасування: експертка назвала найгірший час для авіаподорожей влітку 2025

З наближенням сезону літніх відпусток аеропорти по всьому світу готуються до значного напливу мандрівників. Персонал аеропортів в цей період стикається з проблемами в управлінні потоками туристів, що призводить до затримок та скасувань рейсів.

Експертка з подорожей Рейчел Мамфорд назвала літній період, протягом якого авіаперельоти є найменш доцільними. Ще вона дала цінні поради, які пом'якшать проблеми, пов'язані з літнім ажіотажем, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Туристів попередили про хаос в аеропортах цього літа

На думку експертки з подорожей, кінець весни – оптимальний час для безтурботних подорожей у теплу пору року.

Якщо хочете прибути до місця призначення вчасно, травень – найпривабливіший місяць для польотів, бо торік тоді було затримано лише 31% рейсів порівняно з липнем і вереснем, коли цей показник був 44%,

– каже Рейчел.

Натомість мандрівникам, які планують подорожі в липні, радять уникати кілька дат. Зокрема, на 17 і 29 липня прогнозуються найвищі ціни на авіаквитки, виходячи з торішніх тенденцій.

Крім того, 1 серпня очікується найбільш завантажений день для польотів. Вибір альтернативних дат подорожі може допомогти туристам уникнути переповненості літаків та завищених тарифів.

Поради, які допоможуть впоратися з літнім хаосом

У своїй заяві експертка підкреслила, що вибір ранкових рейсів може значно зменшити ймовірність затримок у подорожах.



В які літні дати краще уникати польотів / Фото Unsplash

Згідно з дослідженням KAYAK, лише 15% рейсів, запланованих на виліт о 5 ранку, зазнали затримок торік, що різко контрастує з 51% рейсів, які зазнали затримок у пікові години з 2 до 8 вечора.

Ідеальний варіант – переліт до 7 ранку, однак, якщо це не відповідає вашому графіку, то постарайтеся уникати перельотів вдень і ввечері,

– порадила експертка.

А мандрівникам, які змушені користуватися великими й завантаженими аеропортами, слід виділяти достатньо часу на пересадку, щоб врахувати можливі затримки.

Рейчел наголошує на важливості планування заздалегідь, щоб забезпечити безпроблемну подорож.

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