Втрачає свою привабливість: туристи вже не хочуть їхати в популярну європейську столицю

Колись столиця Німеччини була бажаним місцем призначення для мільйонів туристів, і особливо молоді – берлінські клуби відомі своїми неймовірними вечірками. Та вже цьогоріч майже половину з них можуть закрити, і причина проста: відвідувачів стало в рази менше.

Кількість туристів у Берліні зростала роками, і свого максимуму досягла 2019 року, коли в столиці ночували 34,1 мільйона разів, пише Euronews. Та вже зараз популярність міста падає: в 2025 році туристів стало аж на 15% менше.

Чому до Берліна їде все менше туристів?

Попри те, що до Берліна торік приїхали 12,4 мільйона туристів (а це досить значна кількість), є одна проблема: більшість з них прибувають з інших міст Німеччини. Понад 60% відвідувачів німецької столиці – це німці, а ось іноземці все частіше радять оминати місто, і на це є ціла низка причин, про які місцеві гіди говорять вже не вперше.

Чистота

З одного боку, багато людей справді скаржаться на чистоту, вони шоковані забрудненням,

– пояснив екскурсовод Райнгольд Штайнле.

Тільки 2024 року місцева служба прибирання утилізувала 54 000 кубічних метрів незаконно викинутого сміття – і цього обсягу вистачило б, аби заповнити 22 олімпійські басейни. А в багатьох частинах Берліна відходи та викинуті меблі вже давно стали невіддільною частиною урбаністичного пейзажу.

Транспорт

Ще одна проблема, що змушує туристів двічі замислитися перед тим, як планувати поїздку – це ситуація з транспортом. Чимало потягів скасовують, міська залізниця працює з перебоями, а автобуси майже постійно переповнені.

Ще торік Німецький економічний інститут заявив, що "неадекватна транспортна інфраструктура" впливає на загальну економіку країни, а Фрідріх Мерц зауважив, що європейці просто "бояться пересуватися у громадських місцях", пише DW.



Автобуси у Берліні переповнені / Фото Pexels

Як кількість туристів впливає на Берлін?

Берлін втрачає привабливість для мандрівників, і наслідки різкі та досить очевидні – у колишній техно-столиці Європи половина клубів перебувають під загрозою закриття. Відбувається це також і через скорочення у культурному секторі та складніші умови для підприємців.

Якщо там побудують готель, проблема в тому, що люди хочуть спати. Якщо вікна виходять на клуб, існує ризик того, що надходитимуть скарги на шум, і рано чи пізно клуб доведеться закритися,

– пояснив керівник берлінського клубу Людвіг Ебен.

Куди поїхати цього року, крім Берліна?

Якщо проблеми з чистотою та громадським транспортом в Берліні все частіше відлякують туристів, то низка інших міст, що колись майже не опинялися у списках подорожей, зараз стають неймовірно популярними. Вже цього літа варто поїхати до кількох недооцінених міст Європи, де туристів в рази менше, ніж на популярних курортах. Та це не означає, що відпочинок там пройде нецікаво – майже усі локації знані у вузьких колах культурою, традиціями та щонайменше неймовірно смачною їжею.

Відвідати варто: