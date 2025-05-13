Нова ера в літаках: відома авіакомпанія штрафуватиме тих, хто встає до зупинки літака

Відома компанія Turkish Airlines ввела нові вправила для пасажирів. Тепер авіакомпанія штрафуватиме тих, хто вставатиме в літаку занадто рано.

Правила вже набули чинності – їх розіслали провідникам. Про це пише 24 Канал із посиланням на Oksijen.

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Нові правила Turkish Airlines

Головне управління цивільної авіації Туреччини (SHGM) опублікувала нові положення, прийняті у рамках "Циркуляра оголошень для пасажирів".

Згідно з ними, авіакомпанія Turkish Airlines (THY) штрафуватиме нетерплячих пасажирів.

Людей, які встають до повної зупинки літака після посадки, відкривають верхні полиці або наполягають на вставанні, попри оголошення, будуть вважатися "пасажирами, які діють незаконно". У такому випадку авіакомпанія може накласти адміністративний штраф.

Роз'яснення. Відтепер у літаках Turkish Airlines не можна вставати до того, як згасне попереджувальний індикатор ременя безпеки, і перш ніж літак повністю досягне паркувального положення.

Крім того, авіакомпанія розширила обов'язки бортпровідників. Відразу після "прощального оголошення" лунатиме спеціальне попередження для пасажирів про те, що вони не повинні вставати, доки не буде вимкнено знак ременя безпеки.

Ще одна важлива новина для туристів – лоукостер Ryanair оголосив про підвищення цін на авіаквитки влітку 2025 року.