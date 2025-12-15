Українка поскаржилася на "платний вхід" в аеропорт Парижа: у коментарях пояснили, у чому річ

Українка викликала жваве обговорення у Threads, поскаржившись на нібито платний вхід в аеропорт Парижа. За її словами, вона вперше зіткнулася з ситуацією, коли для проходу далі потрібно було заплатити 13 євро плюс 2 євро за картку.

Цією історію вона поділилася у Threads, передає 24 Канал.

На що скаржилася дівчина?

Користувачка Threads з ніком @grabovetska_vv зазначила, що спершу подумала, що вся ця ситуація – жарт.

Вперше в житті зіткнулася з тим, що в Парижі треба платити за вхід в аеропорт. 13 євро + 2 євро за картку. Я спочатку думала, що це якийсь жарт, але ні – стоїть термінал, без оплати далі не проходиш,

– зазначила вона.

Втім, у коментарях користувачі швидко пояснили, що мовиться не про плату за вхід в аеропорт, а про стандартну процедуру у французькому транспорті.

Як це працює насправді?

За словами коментаторів, жінка виходила з приміської електрички (RER), де квиток необхідно валідувати двічі:

при вході,

при виході.

Якщо пасажир не має правильного квитка, система не пропускає далі. Саме тому на виході довелося докуповувати повний аеропортівський тариф. Користувачі також зазначили, що така система є захистом від пасажирів, які намагаються доїхати до аеропорту за дешевшим міським квитком, що коштує близько 2,5 євро, замість спеціального квитка за 13 євро.

Подібна практика діє і в інших європейських містах, зокрема в Барселоні. У коментарях також порадили надалі користуватися офіційним застосунком Bonjour RATP, де можна купити електронний квиток і просто прикласти телефон до валідатора. У підсумку історія стала ще одним прикладом того, як особливості європейського транспорту можуть здивувати туристів, особливо тих, хто подорожує самостійно вперше.



Як дістатися до аеропортів Парижа з центру міста?

Як пише Grand-roissy-tourisme, з центру Парижа до аеропортів найзручніше дістатися громадським транспортом або таксі:

до Шарль-де-Голля курсує електричка RER B (35 – 45 хвилин, близько 13 євро), а також Roissybus або таксі з фіксованим тарифом;

до Орлі можна доїхати метро лінією 14, комбінацією Orlyval + RER B, автобусом Orlybus або таксі;

до аеропорту Бове, який обслуговує лоукостери, їздить спеціальний шатл від Porte Maillot (приблизно 1,5 години).

Квитки варто купувати заздалегідь і зберігати до кінця поїздки, адже в Парижі їх перевіряють також на виході.