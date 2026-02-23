Не тягар, а прибуток: українці принесли бюджету ЄС удвічі більше, ніж отримали допомоги

У той час як у багатьох державах ЄС тривають дискусії щодо вартості підтримки біженців, у Чехія оприлюднили несподівані цифри: надходження до бюджету від українців із тимчасовим захистом вже другий рік поспіль перевищують витрати на їхню підтримку.

За підсумками перших трьох кварталів минулого року доходи держави від українських громадян виявилися у два рази більшими, ніж суми виплаченої допомоги. Про це повідомляє чеське видання České noviny з посиланням на дані Міністерства праці та соціальних справ.

Скільки Чехія витратила та скільки заробила?

Минулого року Чехія виплатила українським біженцям гуманітарну допомогу на суму 8,8 мільярда крон. Водночас за перші три квартали року доходи від податків і зборів, сплачених українцями, склали 23,2 мільярда крон, тоді як витрати за цей період становили 11,5 мільярда крон.

Фактично бюджет отримав прибуток у розмірі 11,7 мільярда крон. Загалом за чотири роки з моменту початку повномасштабної війни Чехія надала українцям допомоги на суму близько 32,4 мільярда крон.

Скільки українців живе в Чехії?

За даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, які цитує Visit Ukraine, станом на середину лютого в країні перебувало 399 500 українців із тимчасовим захистом. Серед них:

89 100 дітей;

18 100 осіб віком понад 65 років;

163 800 жінок працездатного віку;

128 500 чоловіків працездатного віку.

Водночас кількість українців, які отримують грошову допомогу, поступово зменшується.



Скільки українців живе та працює у Чехії / Фото Unsplash

Що відомо про допомогу українцям у Чехії?

У грудні минулого року гуманітарні виплати отримували 44 200 сімей біженців. Для порівняння:

позаминулого року – 46 200 сімей,

два роки тому – 53 200 сімей.

Попри зменшення кількості отримувачів, загальна сума витрат зросла через зміну формату допомоги. Після завершення гуманітарного розміщення до виплат почали включати компенсації на оплату житла.

Минулого року витрати становили:

8,82 мільярда крон,

роком раніше – 7,93 мільярда крон,

у 2023 році – 6,96 мільярда крон.

Що відомо про роботу українців?

Особи з тимчасовим захистом у Чехії мають вільний доступ до ринку праці. У січні цього року 297 700 українців працювали без окремого дозволу, ще частина мала робочі карти. Для порівняння:

у січні минулого року працювали 237 000 українців,

позаминулого – 208 700,

у 2023 році – 184 400.

За урядовими оцінками, у країні нині працює близько 210 000 біженців. Міністр праці Алеш Юхелка заявив, що без українців не обійтися в таких сферах, як:

будівництво,

охорона здоров'я,

соціальні послуги.

Що може змінитися для українських біженців у Чехії?