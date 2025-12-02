Нідерланди закриють центри для українських біженців: коли це станеться
- Нідерланди планують закрити центри для українських біженців у 2027 році, коли закінчиться термін дії тимчасового захисту ЄС, і українці мають самі дбати про житло та медичне обслуговування.
- Критики вважають, що плани недостатньо опрацьовані через дефіцит житла, а місцеві влади побоюються проблем через припинення фінансування, хоча дві третини українців працюють і внесли 3,5 мільярда євро в економіку.
Міністерка житлового господарства Нідерландів Мона Кейзер має плани закрити центри для українських біженців у 2027 році.
Наразі, згідно з даними уряду, у Нідерландах проживає приблизно 135 000 українців – втім, вже з 2027 року українці, що отримають трирічні дозволи на проживання, муситимуть самі подбати про житло та медичне обслуговування, повідомляє 24 Канал з посиланням на Duch News.
Цікаво "Це дуже стресово": українка розповіла, як проходить іспит з водіння в Ірландії
Що відомо про закриття центрів для біженців у Нідерландах?
Уряд Нідерландів вже має план закрити житлові об'єкти, створені для біженців з України у 2027 році – коли закінчиться термін дії тимчасового захисту ЄС. Втім, критики зазначають, що ці плани недостатньо опрацьовані та зовсім не враховують дефіцит житла в країні.
Мабуть, Кейзер має чарівне слово, яке дозволить усім цим людям раптово знайти житло на відкритому ринку, – заявив Барт Діккешей.
Він допомагає українцям оселитися у Нідерландах та вважає, що лист уряду – лише "порожні слова". У Нідерландах три чверті українців проживають у спеціальних житлових приміщеннях, що уряд створив протягом останніх трьох років. Та міністерка житлового господарства наполягає, що урядове житло слід ліквідувати якомога швидше, а також припинити фінансування муніципалітетів.
Втім, навіть місцеві органи влади вже заявляють, що припинення фінансування може призвести до значних проблем – попри те, що дві третини українців працюють та внесли 3,5 мільярда євро в економіку, чимало з них все ще потребують соціальної допомоги.
Також міністерка запевнила, що молоді українці матимуть можливість навчатися та отримають доступ до фінансування у коледжах, як і громадяни ЄС – це має покласти край ситуації, коли доводиться платити принаймні втричі більше через те, що Україна не входить до Євросоюзу.
Які ще новини Нідерландів варто знати?
Українка, що живе в Нідерландах, розповіла, кому ця країна не підійде для життя. Зокрема, вона зауважила, що там дуже високі податки, що часом сягають 40%.
Окрім того, уряд Нідерландів планує продовжити посилений контроль кордонів принаймні до літа 2026 року. Це робиться для того, аби зменшити кількість нелегальних мігрантів.