Українці масово залишають одну з найзаможніших країн ЄС: у чому причина

Українські біженці почали масово залишати Фінляндію – одну з найбільш економічно стабільних країн Євросоюзу. Приблизно 90 тисяч українців, які прибули до країни після початку повномасштабної війни, близько 40 тисяч уже виїхали.

Про це повідомило фінське видання Yle. Таким чином, Фінляндію залишила майже половина тих, хто шукав там тимчасовий захист.

Чому українці виїжджають з Фінляндії?

Однією з ключових причин називають невизначеність щодо майбутнього. Уже наступного року завершується дія програми тимчасового захисту в ЄС, і для того, щоб залишитися, українцям потрібно мати роботу. Втім, саме з працевлаштуванням у Фінляндії виникають найбільші труднощі.

Українці скаржаться на:

мовний бар'єр,

високі вимоги роботодавців,

нестачу вакансій.

Більшість компаній вимагають знання фінської мови, тоді як англійської часто недостатньо. До того ж рівень безробіття в країні залишається одним із найвищих у Європі.

Як українцям живеться у Фінляндії?

Про складнощі інтеграції свідчать і особисті історії. 25-річна українка Владислава Онуфрієнко розповіла, що, попри досвід роботи та знання кількох мов, не змогла знайти стабільну роботу після закриття університетської їдальні, де вона працювала. Зрештою дівчина вирішила виїхати з країни.

Схожа ситуація і в інженера-будівельника з Маріуполя Андрія Камінського. Він регулярно надсилає десятки резюме, але майже не отримує відповідей. Через відсутність перспектив чоловік також вирішив залишити Фінляндію.



Куди їдуть українці?

Найчастіше українці обирають для переїзду інші країни ЄС, зокрема Естонію або Іспанію, де, за їхніми словами, простіше знайти роботу та адаптуватися. Водночас частина біженців повертається в Україну.

Загалом у Євросоюзі нині перебуває близько 4,35 мільйона українців під тимчасовим захистом. Це підтверджують дані Євростату. Як повідомляють експерти, європейські країни дедалі більше орієнтуються на тих мігрантів, які працюють і інтегруються в суспільство, що також впливає на рішення українців змінювати країну проживання.

Хто з українців найбільше страждає за кордоном?

Українські біженці, які виїхали через війну, стикаються із серйозними труднощами адаптації в інших країнах. Найбільше проблем виникає у сфері працевлаштування, доступу до житла, медицини та загальної соціальної інтеграції. Багато людей змушені починати життя з нуля, долаючи мовний бар’єр, культурні відмінності та бюрократичні складнощі.

Згідно з дослідженнями, особливо вразливою групою залишаються українки. Саме вони частіше стикаються з обмеженим доступом до високооплачуваної роботи, можливостей купівлі або оренди житла, якісних медичних послуг, а також до повноцінного дозвілля. Крім того, для багатьох жінок складнішим є відкриття власного бізнесу, що ще більше ускладнює фінансову незалежність і повноцінну інтеграцію за кордоном.