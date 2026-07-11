Естонія заборонила військовозобов'язаним українцям отримувати статус тимчасового захисту

Уряд Естонії продовжив ще на рік тимчасовий захист для українських біженців. Проте, чоловіки призовного віку, які захочуть в'їхати до країни його вже не матимуть.

Про це повідомляє видання ERR.

Що відомо про новий естонський закон?

Уряд Естонії у четвер, 9 липня, схвалив пропозицію Єврокомісії про продовження захисту для українських мігрантів до 2028 року. Міністр внутрішніх справ Ігор Таро заявив, що країна надалі підтримуватиме людей, які стали жертвами російської агресії.

Багато українських військових біженців не можуть повернутися додому, тому що Росія окупувала частину їхньої країни й продовжує атакувати українські міста та цивільну інфраструктуру,

– наголосив міністр.

Він додав, що це рішення забезпечить людям, які втекли від війни, впевненість у тому, що вони можуть безпечно організувати своє життя до того часу, як не з'явиться можливість повернутися в Україну. Згідно з пропозицією Європейської комісії, Таллінн продовжив тимчасовий захист до 4 березня 2028 року.

Проте, пропозиція також має зміну, яка вплине на тих, хто попросить про нього у майбутньому. Громадяни України, яким не дозволено виїхати через призовний вік, більше не матимуть права на тимчасовий захист.

Зміна не вплине на тих, кому вже надали його у Європейському Союзі. Тимчасовий захист дає людям, які виїхали з України, право жити в ЄС, працювати, навчатися та отримувати доступ до необхідних соціальних і медичних послуг.

Ігор Таро додав, що держави-члени повинні підготуватися до скоординованого припинення системи тимчасового захисту та розробити рішення, які дозволять біженцям призовного віку за необхідності перейти на інші правові підстави для проживання або повернення в Україну, коли з'явиться можливість.

Як країни ЄС змінюють умови перебування для українців?

З 1 липня у Польщі запровадили чергові зміни для українців. Відтепер біженці матимуть обмежений доступ до колективного житла.

Також з початку липня, у Німеччині відбулась масштабна реформа системи соціальної підтримки для українських біженців, які перебувають у країні за статусом тимчасового захисту. Тим, хто приїхав після 2025 року зменшують виплати.