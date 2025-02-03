Полярники показали дивовижну локацію поблизу "Вернадського": відео, від якого перехоплює дух
- Українські полярники показали відео обльоту гори Демарія. Гора, висотою 635 метрів, відома своїми обривистими схилами.
- Демарія є популярною серед туристів для підйомів і екстремального лижного спорту, а також використовується полярниками для досліджень.
Гора Демарія, дивовижна вершина Антарктиди, відома своїми крутими схилами і розташована поблизу острова Галіндез. За сприятливих погодних умов українські полярники можуть бачити гору зі своїх вікон.
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Національний антарктичний науковий центр з'явилося відео обльоту дрона довкола гори Демарія. Зняв його сисадмін 29-ї української антарктичної експедиції Олександр Мацібура.
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Демарія – неймовірно крута гора біля "Вернадського"
Хоч гора – невисока (635 метрів), але відома своїми обривистими схилами.
Така дивовижна вершина розташована безпосередньо на континенті Антарктида – за 8 кілометрів від острова Галіндез, де станція "Академік Вернадський",
– розповідають у НАНЦ.
Вчені заявили, що гора була вперше нанесена на карту Французькою антарктичною експедицією 1903-1905 років під керівництвом Жана-Батіста Шарко. Гора була названа на честь братів Демарія, які відіграли важливу роль у розробці фотооб'єктива, що використовувався під час експедиції.
Демарія відома своїми обривистими схилами: дивіться відео
Зазначається, що для туристів на гору є маршрути підйому, також доступний варіант екстремального лижного спорту.
Наші ж полярники використовують Демарію як об'єкт для досліджень, зокрема, відбираючи там зразки рослин та ґрунтів.