Британка назвала найбільший стереотип про англійців в Україні

Британка Еллі, яка проживає в Україні, розповіла, що українці часто думають про англійців. Вона зазначила, що це дуже поширений стереотип.

За словами британки, багато українців думають, що всі британці як із кіно. Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Еллі з Марічкою Падалко.

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Який стереотип панує про британців в Україні

Жінка з Великої Британії розповіла, що багато людей очікують від неї чогось "більшого", ніж вона є насправді.

Коли люди дізнаються, що я з Британії, вони чомусь очікують, що я буду як королева, чи як у серіалі Корона,

– сказала Еллі.

Але, за словами Еллі, вона "просто звичайна людина", не королівської крові.

Британка додала, що у її країні – мультикультурне суспільство, тож там можна зустріти "кого завгодно і будь-що".

"Це, мабуть, один із найбільших стереотипів, що всі британці як із кіно", – сказала вона.

До слова, раніше Еллі прокоментувала, чи існує у Британії стереотип про те, що українки нібито занадто переймаються своїм зовнішнім виглядом. За її словами, цей стереотип досі дуже поширений.

Водночас вона зауважила, що різниця між українками та британками все ж є.