Українці заробили для чехів більше, ніж країна витратила на соціальну допомогу

За 3 роки повномасштабної війни українці принесли в бюджет Чехії удвічі більше коштів, ніж держава витратила на соціальну підтримку.

Міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка наголосив, що завдяки високій залученості українських біженців на ринку праці їхній внесок в економіку Чехії перевищує отриману допомогу. Про це пише 24 Канал із посиланням на пресреліз міністерства.

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Що говорить статистика

Загалом на підтримку України та людей з тимчасовим захистом держава витратила близько 63 мільярдів крон. Аналіз Міністерства праці та соціальних справ показує, що до Чеської Республіки вже повернуто не менше 54 мільярдів крон у вигляді доходів від роботи та внутрішнього споживання біженців.

Наразі гуманітарна допомога в Чехії виплачується переважно тим, хто не може працювати – 70% отримувачів становлять діти, пенсіонери та люди з інвалідністю. Загальна кількість українців, які отримують виплати, наразі становить 92 тисячі, а річні витрати на них сягають всього 8 мільярдів крон.

Для порівняння, на допомогу з догляду за чехами витрачено 41,3 мільярда крон, а на пенсії – 585 мільярдів крон.

Водночас біженці допомагають заробляти державі не лише за допомогою податків. Річ у тім, що вони допомагають вирішити багаторічну потребу робочої сили. Найбільше українців працює у сфері виробництва та будівництва. Таким чином біженці заповнюють вакансії, які чехи часто не хочуть обіймати.

При цьому кількість зайнятих українців постійно зростає: у 2025 році їх налічується 150 тисяч.